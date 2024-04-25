Demande de transport Prescott-Est

Le secteur de Prescott-Est comprend : L’Orignal, Hawkesbury, Chute-à-Blondeau, Vankleek Hill, St-Eugène et Ste-Anne Le prix sera établi selon le nombre de kilomètres à parcourir. Vous recevrez une facture à la fin du mois. S'il y a des frais de stationnement, vous êtes responsable de les payer directement à l'opérateur du stationnement.

