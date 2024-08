DÉCEMBRE 2022 : Projet Instância Spectacle de Musique

Voici plus de détail sur la participation ...





16 VEN SPECTACLE de MUSIQUE/ Projet Instância

19h30 Le tandem Guitare-Bandolim propose un univers musical unique qui relate la rencontre entre le Brésil et le Québec, entre Recife et Montréal. Ensemble, Lucas Melo et Enzo Lord Mariano composent une musique originale qui cultive une diversité de styles voguant entre les rythmes du Brésil, les couleurs de l'Europe de l'Est et la nordicité du Québec. Entrelaçant la poésie chantée, des mélodies accrocheuses, des improvisations dynamiques et sensibles, Instância est l'aboutissement de deux ans de travail, d'exploration et de création. Réservé votre place à: [email protected] 15$+tx