Boutique Canimex (avec extras Cascades)

t-shirt rouge Canimex nouveau logo item
t-shirt rouge Canimex nouveau logo
CA$21
Déjà 1 inclus avec l'inscription. Choix de grandeur à la prochaine étape.
T-shirt vert Cascades nouveau logo item
T-shirt vert Cascades nouveau logo
CA$21
T-shirt noir Canimex item
T-shirt noir Canimex
CA$21
Choix de grandeur à la prochaine étape.
T-shirt noir Cascades item
T-shirt noir Cascades
CA$21
Manches longues Canimex item
Manches longues Canimex
CA$24
Déjà 1 inclus avec l'inscription. Choix de grandeur à la prochaine étape.
Manches longues Cascades item
Manches longues Cascades
CA$24
Hoodie Canimex item
Hoodie Canimex
CA$45
Déjà 1 inclus avec l'inscription. Choix de grandeur à la prochaine étape.
Hoodie Cascades item
Hoodie Cascades
CA$45
Jogger TRUE gris adulte item
Jogger TRUE gris adulte
CA$50
Logo Canimex brodé. Choix de grandeur à la prochaine étape. Quantités limitées: 9 small, 7 médium, 2 large.
Jogger TRUE noir adulte item
Jogger TRUE noir adulte
CA$50
Logo brodé. Quantités limitées: 8 small et 7 médium.
Polo Under Armour senior Canimex item
Polo Under Armour senior Canimex
CA$55
Logo brodé
Molleton brodé Canimex charcoal item
Molleton brodé Canimex charcoal
CA$30
Logo brodé. Choix de grandeur à la prochaine étape.
Molleton brodé Canimex gris sport item
Molleton brodé Canimex gris sport
CA$30
Logo brodé. Choix de grandeur à la prochaine étape.
Molleton brodé Canimex rouge cerise item
Molleton brodé Canimex rouge cerise
CA$30
Logo brodé. Choix de grandeur à la prochaine étape.
Hiver unrivaled TRUE item
Hiver unrivaled TRUE
CA$125
Disponible en S et M. Pour du large, achetez CCM.
Manteau hiver CCM item
Manteau hiver CCM
CA$225
Le manteau matelassé n'est pas disponible.
Manteau tracksuit True item
Manteau tracksuit True
CA$75
Disponible en S et M. Pour du large, il faut acheter CCM.
Manteau tracksuit CCM item
Manteau tracksuit CCM
CA$105
Choix de grandeur à la prochaine étape.
Pantalon tracksuit True SMALL item
Pantalon tracksuit True SMALL
CA$65
Il reste uniquement 3 small adultes.
Pantalon tracksuit CCM item
Pantalon tracksuit CCM
CA$85
Choix de grandeur à la prochaine étape.
Short CCM Canimex item
Short CCM Canimex
CA$45
Déjà 1 inclus avec l'inscription
dryfit hockey forêt item
dryfit hockey forêt
CA$21
Choix de grandeur à la prochaine étape.
dryfit hockey gris item
dryfit hockey gris
CA$21
Choix de grandeur à la prochaine étape.
dryfit hockey vert item
dryfit hockey vert
CA$21
dryfit hockey rouge item
dryfit hockey rouge
CA$21
Casquette CCM item
Casquette CCM
CA$22
7 en inventaire
Polo Cascades UA junior item
Polo Cascades UA junior
CA$43
Polo Cascades UA adulte item
Polo Cascades UA adulte
CA$55
Molleton brodé Cascades forêt item
Molleton brodé Cascades forêt
CA$30
Disponible dans l'adulte uniquement
Molleton brodé Cascades gris item
Molleton brodé Cascades gris
CA$30
Disponible adulte et junior
Rink pant True Cascades XL junior item
Rink pant True Cascades XL junior
CA$60
Reste uniquement XL junior
Molleton vert fans item
Molleton vert fans
CA$30
Grandeur adulte seulement
Rink Jacket junior True item
Rink Jacket junior True
CA$70
Dispo Junior L et Junior XL quantités limitées
Tuque Cascades item
Tuque Cascades
CA$20
6 en inventaire
Manteau unrivaled True junior item
Manteau unrivaled True junior
CA$120
Disponible L et XL junior seulement
Jogger noir junior M
CA$48
Jogger gris junior M
CA$48

common:zeffyTipDisclaimerTicketing