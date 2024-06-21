Externat Sacré-Coeur
eventClosed
Journée Portes ouvertes
535 Rue Lefrançois
Rosemère, QC J7A 4R5, Canada
Début de la visite : 9 h
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 9 h 15
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 9 h 30
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 9 h 45
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 10 h
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 10 h 15
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 10 h 30
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 10 h 45
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 11 h
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 11 h 15
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 11 h 30
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 11 h 45
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 12 h
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 12 h 15
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 12 h 30
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 12 h 45
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 13 h
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 13 h 15
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 13 h 30
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 13 h 45
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 14 h
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 14 h 15
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
Début de la visite : 14 h 30
free
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
Nous vous demandons de respecter l'heure inscrite sur votre billet. Il faut sélectionner un billet par personne.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout