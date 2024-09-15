Poker Kiwanis 2024

215 Rue Saint-Laurent #205

Saint-Eustache, QC J7P 4W4, Canada

Admission générale
CA$95
-Sac de jetons -Accès au buffet et dessert -Prix de présence
Panneau publicitaire
CA$250
-Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée
Dame
CA$500
-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale -Carte d'affaire et photo reportage dans le journal
2 de Pique
CA$600
-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale -1 billet supplémentaire (2 total) -Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée -Apparution dans le dépliant -Remerciements -Logo en rotation lors de la soirée
Roi
CA$1,100
-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale -3 billets suplémentaires (4 total) -Photo reportage dans le journal -Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée -1 croupier à l'effigie du logo -Apparution dans le dépliant -Remerciements
As
CA$1,650
-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale -9 billets suplémentaires (10 total) -Photo reportage dans le journal -Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée -2 croupiers à l'effigie du logo -Bouton de blind avec logo -Apparution dans le dépliant -Remerciements
Buy back
CA$50
Commandite
CA$300
Commandite
CA$500
Commandite
CA$1,000
