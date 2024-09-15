Poker Kiwanis 2024

-Sac de jetons
-Accès au buffet et dessert
-Prix de présence
Panneau publicitaire
CA$250
-Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée
Dame
CA$500
-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale
-Carte d'affaire et photo reportage dans le journal
2 de Pique
CA$600
-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale
-1 billet supplémentaire (2 total)
-Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée
-Apparution dans le dépliant
-Remerciements
-Logo en rotation lors de la soirée
Roi
CA$1,100
-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale
-3 billets suplémentaires (4 total)
-Photo reportage dans le journal
-Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée
-1 croupier à l'effigie du logo
-Apparution dans le dépliant
-Remerciements
As
CA$1,650
-Tout ce qui est inclus dans l'admission générale
-9 billets suplémentaires (10 total)
-Photo reportage dans le journal
-Panneau publicitaire 2 côtés au logo de votre entreprise lors de la soirée
-2 croupiers à l'effigie du logo
-Bouton de blind avec logo
-Apparution dans le dépliant
-Remerciements
