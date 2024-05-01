ÉDITION 2024 - TOURNOI DE GOLF - Au profit de la jeunesse et de la santé mentale

Ce billet inclut :
Votre inscription - une voiturette
Dégustations & animations - 18 trous
Cocktail dînatoire
Prix de présence
Foursome (4 personnes)
CA$800
4 inscriptions :
Votre inscription - une voiturette
Dégustations & animations - 18 trous
Cocktail dînatoire
Prix de présence
5 a 7
CA$40
Cocktail dînatoire
Commanditaire de trou
CA$500
Commanditaire de trou
CA$400
Commanditaire de trou
CA$250
DONATEUR DIAMANT
CA$5,000
DONATEUR OR
CA$2,000
DONATEUR ARGENT
CA$1,000
Tirage - Crédit-voyage Air Canada
CA$10
Courez la chance de gagner deux (2) billets en Classe économique valides pour toute destination régulière d'Air Canada en Amérique du Nord, incluant Hawaï, le Mexique et les Antilles, d’une valeur commerciale approximative de 3 200 $. Le tirage aura lieu lors du 5 à 7 du Tournoi le 15 août prochain.
