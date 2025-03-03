eventClosed

19 mars - FABRIQUE DU FILM EN DIRECT, classe ouverte dirigée par Robert Faguy et Jeremy Peter Allen

1055 Av. du Séminaire

Québec, QC G1V 2W5, Canada

addExtraDonation

$

Pousse🌱
CA$15
Pour planter une graine
Bourgeon🐝
CA$20
Pour polliniser la culture
Floraison🌸
CA$25
Pour permettre au FTUL de fleurir

common:zeffyTipDisclaimerTicketing