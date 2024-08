Soirée-bénéfice LE CABARET UNUKNU 2024 - billet soirée intégrale !

Cliquez ici pour accéder à notre vidéo promotionnelle | Le Cabaret Unuknu 2024 | Avec Louise Deschâtelets, ambassadrice

Événement organisé dans le cadre de la campagne de dons annuelle de la compagnie théâtrale Les Créations Unuknu





Présentée par Louise Deschâtelets, ambassadrice de l'événement

Date: jeudi 9 mai 2024

Ouverture des portes: 19h

Début: 20h

Lieu: Espace Transmission

5435 Av. des Érables, Montréal, QC H2H 2E8, Canada









La compagnie Les Créations Unuknu vous invite à sa soirée-bénéfice Le Cabaret Unuknu 2024, présentée par Louise Deschâtelets. Elle célébrera trois années d’existence ponctuées de trois créations originales : Agamemnon in the Ring, Monstres et Forains. Performances d'artistes invités, extraits des créations et piste de danse seront au rendez-vous! Joignez-vous à cette grande fête en vous procurant des billets pour la soirée-bénéfice: Le Cabaret Unuknu!





*Petites bouchées et vente de bière, vin et cocktail signature au bar. Le prix du billet inclu l'accès au programme principal et l'après-soirée.





Veuillez noter que le prix du billet a été fixé afin d'éviter toutes pertes entourant l'organisation de la soirée, c'est pourquoi il n'y a pas de reçu d'impôts associé à cet achat. Seuls les dons amassés via notre site web ou par chèque à l'ordre du Conseil des arts de Montréal auront droit à un reçu fiscal. Pour plus de précisions, visitez notre page web Campagne de dons ou écrivez nous à [email protected]!

Les Créations Unuknu (LCU) est un organisme à but non lucratif qui crée, produit et diffuse des œuvres théâtrales.

La compagnie propose des œuvres qui voyagent entre le grandiose et le grotesque, qui se veulent vibrantes, étranges et festives. Cherchant à révéler le beau à travers le repoussant, LCU tend à sublimer la blessure par la célébration et faire l’éloge de l’imperfection humaine.