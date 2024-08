Inscription aux ateliers de cuisine-nutrition - École de Kinojévis - 1e à 6e année

Ateliers de cuisine-nutrition Les Ateliers cinq épices - SVP, lire toutes les informations avant de procéder à l'inscription - Date limite d'inscription le jeudi 25 avril 2024.





Bonjour chers parents,





En collaboration avec les Ateliers cinq épices, l'école de Kinojévis propose une activité parascolaire en cuisine-nutrition aux élèves de 1e à 6e année. Les élèves s'exerceront à comprendre une recette, à manipuler, à mesurer et à couper des aliments, ce qui leur permettra de développer une variété de compétences motrices et intellectuelles, adaptées à leur niveau scolaire. C'est en cuisinant et en dégustant la recette qu'ils ont préparée que les élèves intègreront les notions d'une saine alimentation.





Les 4 ateliers débuteront dans la semaine du 29 avril 2024 (voir calendrier ci-dessous). Chaque atelier est d'une durée d'environ 75 minutes, soit de 15h45 à 17h00.





Les frais d'inscription à cette activité parascolaire sont de 10$ pour les 4 séances. Les inscriptions fermeront automatiquement lorsque les 20 places seront comblées.





Voici un aperçu des différents ateliers présentés.





Atelier #1 - Lundi 29 avril 2024

Le Juste - Croque-énergie (barre de céréales)





Atelier #2 - Jeudi 9 mai 2024

L'activité physique - Soyeux du sportif (smoothie)





Atelier #3 - Jeudi 16 mai 2024

Le Sénégal - Salade sénégalaise





Atelier #4 - Jeudi 23 mai 2024

Les farines - Crêpes dodues aux trois farines





SVP, procéder à l'inscription de votre enfant au plus tard le jeudi 25 avril 2024. Afin de prévoir la bonne quantité de nourriture et de matériel, aucune inscription ne sera acceptée après cette date.





À noter qu’une attitude positive et un comportement respectueux sont requis afin de participer aux activités parascolaires dans une ambiance où le plaisir pour tous est mis en avant-plan. Dans le cas contraire, les élèves qui nécessitent des interventions fréquentes sur le plan comportemental se verront retirer des séances subséquentes.





Merci et bonne journée !

Mme Audrey Lefebvre et Mme Émilie Gilbert-Montigny





Veuillez noter que la contribution n'est pas obligatoire. Pour ce faire, sélectionner Autre et indiquer le montant 0$ sous l'onglet Contribution lors du récapitulatif de votre commande. Le montant total des frais d'inscription devrait être de 10$ si vous ne désirez pas faire de contribution. À noter que la contribution volontaire est pour la plateforme d'inscription et le montant ne sera pas distribué à l'école ou au Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda.