Groupe de soutien «J'ai mal à mon accouchement» (Groupe 2 - automne 2023)

6 soirées (19h à 21h) en présentiel : 27 septembre, 11-25 octobre, 8-22 novembre, 6 décembre 2023.





Malgré la guérison physique et le temps qui passe, plusieurs femmes demeurent troublées par le souvenir de l’accouchement. Que ce soit parce qu’elles ont vécu une expérience décevante, difficile, une césarienne, des traumatismes ou de la violence obstétricale, elles se retrouvent souvent seules avec leurs émotions. Nous avons créé ce groupe de soutien pour ces femmes souvent laissé à eux-mêmes avec ces souvenirs envahissants. En présence de 2 animatrices, un petit groupe de 4 à 7 femmes se retrouvent pour échanger dans l’écoute et le respect, aborder leur expérience sous différents angles et cheminer afin de faire la paix avec leur histoire.