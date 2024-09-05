Découvrez notre formation « Jouer, c’est grandir » et apprenez comment le jeu peut enrichir le développement de votre enfant. Vous repartirez avec une compréhension approfondie des divers aspects du développement par le jeu, des compétences pour intégrer le jeu dans votre quotidien, et une connaissance des jeux adaptés à chaque étape de la croissance de votre enfant. Aidez votre enfant à se développer pleinement en jouant ensemble. Inscrivez-vous dès maintenant pour transformer le jeu en une opportunité de croissance et de plaisir partagé !

Découvrez notre formation « Jouer, c’est grandir » et apprenez comment le jeu peut enrichir le développement de votre enfant. Vous repartirez avec une compréhension approfondie des divers aspects du développement par le jeu, des compétences pour intégrer le jeu dans votre quotidien, et une connaissance des jeux adaptés à chaque étape de la croissance de votre enfant. Aidez votre enfant à se développer pleinement en jouant ensemble. Inscrivez-vous dès maintenant pour transformer le jeu en une opportunité de croissance et de plaisir partagé !

seeMoreDetailsMobile