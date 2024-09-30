Cercle Philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu inc.
Billets de saison CPSJ 2024-2025
Adultes
CA$75
Abonnement de saison permettant d’assister à nos trois concerts de la saison 2024-2025 soit :
Concert de Noël (7 décembre 2024 à 19h30);
Comédies musicales (26 janvier 2025 à 15h);
Héros et Super Héros (15 juin 2025 à 14h).
Étudiants
CA$60
