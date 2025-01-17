19e Encan des vins de Montréal

Économisez 100 $ en achetant un lot de 3 billets de tirage pour seulement 200 $ (valeur à l’unité de 100 $ par billet). GRAND PRIX: 1 bouteille de Domaine Armand Rousseau Père et Fils Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2015 ainsi qu'une bouteille du Domaine Armand Rousseau Père et Fils Chambertin Grand Cru 1972 PRIX 2: Un Petrus 1981 Chaque billet acheté contribue directement à soutenir la recherche pédiatrique, offrant espoir et innovation à de nombreuses familles. Cette opportunité unique vous permet de marier votre passion pour le vin à une cause noble. Date du tirage : 12 mai 2025, à 23 h Un grand merci à nos donateurs: la Famille Louise et Pierre Boivin, Monsieur Alain Giasson ainsi que Monsieur Denis Boucher.

