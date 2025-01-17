19e Encan des vins de Montréal

Chaque billet équivaut à une place au 18e Encan des vins de Montréal
Vigne BRONZE
CA$7,500
Inclut une table pour 10 invités et de la visibilité (https://www.encandesvinsdemontreal.com/partenaires)
Vigne ARGENT
CA$12,500
Inclut une table pour 10 invités et de la visibilité (https://www.encandesvinsdemontreal.com/partenaires)
Vigne OR
CA$17,500
Inclut une table pour 10 invités et de la visibilité (https://www.encandesvinsdemontreal.com/partenaires)
1 chance de gagner
CA$100
GRAND PRIX: 1 bouteille de Domaine Armand Rousseau Père et Fils Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2015 ainsi qu'une bouteille du Domaine Armand Rousseau Père et Fils Chambertin Grand Cru 1972 PRIX 2: Un Petrus 1981
Chaque billet acheté contribue directement à soutenir la recherche pédiatrique, offrant espoir et innovation à de nombreuses familles. Cette opportunité unique vous permet de marier votre passion pour le vin à une cause noble.
Date du tirage : 12 mai 2025, à 23 h
Un grand merci à nos donateurs: la Famille Louise et Pierre Boivin, Monsieur Alain Giasson ainsi que Monsieur Denis Boucher.
3 chances de gagner
CA$200
Économisez 100 $ en achetant un lot de 3 billets de tirage pour seulement 200 $ (valeur à l’unité de 100 $ par billet).
GRAND PRIX: 1 bouteille de Domaine Armand Rousseau Père et Fils Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 2015 ainsi qu'une bouteille du Domaine Armand Rousseau Père et Fils Chambertin Grand Cru 1972 PRIX 2: Un Petrus 1981
Chaque billet acheté contribue directement à soutenir la recherche pédiatrique, offrant espoir et innovation à de nombreuses familles. Cette opportunité unique vous permet de marier votre passion pour le vin à une cause noble.
Date du tirage : 12 mai 2025, à 23 h
Un grand merci à nos donateurs: la Famille Louise et Pierre Boivin, Monsieur Alain Giasson ainsi que Monsieur Denis Boucher.
