Fondation du Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu

Organisé par

Fondation du Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu

À propos de cet événement

19e Tournoi de golf

4230 Rang de la Rivière N

Saint-Jean-Baptiste, QC J0L 2B0, Canada

Joueur
300 $

Le billet sera remis sur place. Ce billet inclus le brunch, une voiturette (pour deux), droit de jeu, cocktail et souper. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Quatuor
1 200 $

Les billets seront remis sur place. Chaque billet inclus le brunch, une voiturette (pour deux), droit de jeu, cocktail et souper.
Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Souper uniquement
150 $

Le billet sera remis sur place. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Partenaire - Voiturette
2 500 $

Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Logo de votre entreprise sur toutes les voiturettes. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Partenaire - Souper
2 500 $

Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Une mention officielle et identification de votre entreprise sur les tables lors du souper. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Partenaire - Vin au souper
2 000 $

Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Une mention officielle et identification de votre entreprise sur les tables lors du souper. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Partenaire - Cocktail
2 000 $

Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Identification de votre entreprise sur les tables lors du cocktail. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Partenaire - Brunch
2 000 $

Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Identification de votre entreprise sur les tables lors du brunch. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Partenaire - Trou animée
1 200 $

Ce partenariat comprend : - Affiche sur tertre de départ. - Table et chaises fournies. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Partenaire - Kiosque sur trou
1 000 $

Ce partenariat comprend : - Affiche sur tertre de départ - Table et chaises fournies. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Partenaire - Deux trous
700 $

Ce partenariat comprend : - Affiche sur tertre de départ. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

Partenaire - Un trou
500 $

Ce partenariat comprend : - Affiche sur tertre de départ. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.

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