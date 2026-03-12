19e Tournoi de golf

Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Une mention officielle et identification de votre entreprise sur les tables lors du souper. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.