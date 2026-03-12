19e Tournoi de golf

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À propos de cet événement
Le billet sera remis sur place. Ce billet inclus le brunch, une voiturette (pour deux), droit de jeu, cocktail et souper. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Les billets seront remis sur place. Chaque billet inclus le brunch, une voiturette (pour deux), droit de jeu, cocktail et souper.
Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Le billet sera remis sur place. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Logo de votre entreprise sur toutes les voiturettes. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Une mention officielle et identification de votre entreprise sur les tables lors du souper. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Une mention officielle et identification de votre entreprise sur les tables lors du souper. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Identification de votre entreprise sur les tables lors du cocktail. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Ce partenariat comprend : - Un billet joueur qui sera remis sur place. - Identification de votre entreprise sur les tables lors du brunch. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Ce partenariat comprend : - Affiche sur tertre de départ. - Table et chaises fournies. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Ce partenariat comprend : - Affiche sur tertre de départ - Table et chaises fournies. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Ce partenariat comprend : - Affiche sur tertre de départ. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
Ce partenariat comprend : - Affiche sur tertre de départ. - Logo de votre entreprise sur la présentation et dans le dépliant lors du souper et remerciement sur la page Facebook du CABVR. Note : Lorsque vous procéderez au paiement, sous le montant du billet, on vous demandera si vous souhaitez donner un pourboire pour la plateforme. Vous pouvez mettre ce montant à zéro. Il n'y a pas d'obligation.
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