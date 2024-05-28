Conférence : Champlain, ses habitations et son fort Saint-Louis. Jean-Marie Lebel, historien

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire pour les membres de la Société d'histoire Sieur de Champlain qui veulent assister à la conférence. Pour devenir membre, veuillez d'abord remplir le formulaire d'adhésion 2024 : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/d7175e53-3000-480d-a911-d83792d86679

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire pour les membres de la Société d'histoire Sieur de Champlain qui veulent assister à la conférence. Pour devenir membre, veuillez d'abord remplir le formulaire d'adhésion 2024 : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/d7175e53-3000-480d-a911-d83792d86679

seeMoreDetailsMobile