Conférence : Champlain, ses habitations et son fort Saint-Louis. Jean-Marie Lebel, historien

Église Notre-Dame-des-Victoires

Place Royale, 32, rue Sous-le-Fort, Québec

Non-membre de 18 ans et plus
CA$10
Non-membre de moins de 18 ans
CA$5
Membre de la Société d'histoire Sieur de Champlain
free
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire pour les membres de la Société d'histoire Sieur de Champlain qui veulent assister à la conférence. Pour devenir membre, veuillez d'abord remplir le formulaire d'adhésion 2024 : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/d7175e53-3000-480d-a911-d83792d86679

