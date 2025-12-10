16h30 * Concert de Noël 2025 : La Lumière du Monde *16h30

Organisé par
À propos de cet événement
Laval, QC H7P 5R2, Canada
*Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables. Seules les personnes détenant un billet pour l’heure choisie pourront accéder au concert.
Ce billet est strictement réservé aux jeunes âgés de 6 à 15 ans.
Il ne peut être utilisé par un adulte, ni par un enfant de moins de 6 ans ou de plus de 15 ans.
Aucune exception ne sera accordée à l’entrée.
Billet gratuit strictement réservé aux enfants âgés de 5 ans et moins. Il sert de preuve de réservation pour la place assise dans le sanctuaire.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!