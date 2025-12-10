Eglise Le Portail

16h30 * Concert de Noël 2025 : La Lumière du Monde *16h30

560 Rue Justin

Laval, QC H7P 5R2, Canada

Admission générale
20 $

*Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables. Seules les personnes détenant un billet pour l’heure choisie pourront accéder au concert.

Admission - Tarif réduit (6-15 ans)
10 $

Ce billet est strictement réservé aux jeunes âgés de 6 à 15 ans.

Il ne peut être utilisé par un adulte, ni par un enfant de moins de 6 ans ou de plus de 15 ans.

Aucune exception ne sera accordée à l’entrée.

Admission - Tout-petits (5 ans et moins)
Gratuit

Billet gratuit strictement réservé aux enfants âgés de 5 ans et moins. Il sert de preuve de réservation pour la place assise dans le sanctuaire.

