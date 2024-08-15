La boutique de l'AEBEQ

Dieu à l'œuvre dans un endroit où l'on ne s'y attendait pas... le Québec
Histoire du ministère francophone de l'Association d'Églises Baptistes Évangéliques au Canada dans la province de Québec.
God at work in an unelikely place... Quebec
A history of the French-language ministry of the Fellowship of Evangelical Baptist Churches in Canada in the province of Quebec.
La vie et les réflexions de Tom Carson.
Cours pour les nouveaux chrétiens.
Cours préparatoire pour les chercheurs de la vérité et les nouveaux chrétiens dans une société postmoderne.
Ceci est un cours à suivre avec son église locale.
Cahier d'exercices et de réflexions.
Le but visé par ces études n'est pas uniquement académique ou intellectuel. Il s'agit plutôt d'un guide qui vous conduira à expérimenter l'intimité de Dieu et à vivre deuxième. Ainsi, la mise en pratique de ce que vous découvrirez sera partie intégrante de ce parcours.
Ce cahier contient deux grandes sections: Un nouveau départ et Vivre deuxième. La première comprend 9 leçons essentielles pour vous amener à comprendre davantage ce que Jésus a fait pour vous et être en mesure d'expliquer à d'autres la transformation qu'il a opérée dans votre vie. La deuxième vous conduira dans un programme qui s'étale sur un an. Vous apprendrez à expérimenter une relation profonde avec votre Dieu, à devenir de plus en plus semblable à Jésus et à répandre son amour autour de vous.
Trouver son rôle dans la moisson de Dieu et être outillé afin d'y porter du fruit.
Ce livre et son compagnon, Le guide de l'ancien en formation, fournissent un programme complet et biblique pour aider à la formation d'anciens dans l'Église. Ces deux livres sont basés sur le livre d'Alexander Strauch : Les anciens: qu'en dit la Bible ?
Le guide du formateur d'anciens est destiné à l'ancien-formateur seulement, et non à ceux qui sont en formation. Etant donné que les anciens sont des hommes occupés, et que plusieurs d'entre eux n'ont ni le temps ni les ressources adéquates pour se préparer à en former d'autres, le présent guide fournit à l'ancien-formateur des réponses détaillées à toutes les questions posées dans Le guide de l'ancien en formation ainsi que des conseils pratiques.
Pour l'éventuel ancien, il y a Le guide de l'ancien en formation réservé à l'usage exclusif de ceux qui sont formés, sous la direction d'un ancien-formateur, que ce soit individuellement ou en groupe.
L'œuvre missionnaire au Québec. Grand format.
L'œuvre missionnaire au Québec. Petit format.
