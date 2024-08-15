La boutique de l'AEBEQ

Ceci est un cours à suivre avec son église locale.



Le but visé par ces études n'est pas uniquement académique ou intellectuel. Il s'agit plutôt d'un guide qui vous conduira à expérimenter l'intimité de Dieu et à vivre deuxième. Ainsi, la mise en pratique de ce que vous découvrirez sera partie intégrante de ce parcours.



Ce cahier contient deux grandes sections: Un nouveau départ et Vivre deuxième. La première comprend 9 leçons essentielles pour vous amener à comprendre davantage ce que Jésus a fait pour vous et être en mesure d'expliquer à d'autres la transformation qu'il a opérée dans votre vie. La deuxième vous conduira dans un programme qui s'étale sur un an. Vous apprendrez à expérimenter une relation profonde avec votre Dieu, à devenir de plus en plus semblable à Jésus et à répandre son amour autour de vous.