Test Rencontre

L'équipe Cap campus vous invite à une rencontre d'information afin de discuter de nos activités Immersion campus: cet été, 6 semaines thématiques de domaines variés (arts, santé, techno, sciences humaines, etc.) sont à découvrir du 25 juin au 02 août. Ces activités sont gratuites et les élèves auront la chance de découvrir différents corps de métier grâce à des ateliers, des conférences et des rencontres. Vous hésitez à vous inscrire, ou vous ne savez pas à quoi vous attendre ? Pour mieux vous préparer, nous souhaitons vous présenter Immersion campus via une rencontre d’information.