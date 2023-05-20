Groupe vocal Les Harmoniques - Samedi 20 mai 2023

6380 Rue Garneau

Sainte-Croix, QC G0S 2H0, Canada

Admission générale
CA$30
Admission générale (enfant)
CA$20
Réservé aux enfants de 12 ans et moins. Une pièce justificative pourrait être demandée à l'entrée.
Section VIP
CA$45
La section VIP vous assure d’une place parmi les meilleures de la salle, quelle que soit votre heure d’arrivée (voir le plan de salle en cliquant sur « En savoir plus » sous la description de l'événement).
Section VIP (enfant)
CA$35
La section VIP vous assure d’une place parmi les meilleures de la salle, quelle que soit votre heure d’arrivée (voir le plan de salle en cliquant sur « En savoir plus » sous la description de l'événement). Réservé aux enfants de 12 ans et moins. Une pièce justificative pourrait être demandée à l'entrée.

