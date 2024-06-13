Marche trans 2024 — Autobus Québec-Montréal

Un billet d'autobus aller-retour, et une contribution de 30$! Ceci nous permet à défrayer les frais pour les billets solidaires et la bouffe qui sera servie la journée même.

Un billet d'autobus aller-retour, et une contribution de 30$! Ceci nous permet à défrayer les frais pour les billets solidaires et la bouffe qui sera servie la journée même.

seeMoreDetailsMobile