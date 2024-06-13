eventClosed

Marche trans 2024 — Autobus Québec-Montréal

758 Grande Allée E

Québec, QC G1R, Canada

Billet d'autobus
CA$39.95
Un billet d'autobus aller-retour régulier! La bus nous coûte, assumant un autobus rempli, environ 39$ par personne, faisant de ceci l'option «régulier».
Billet + contribution de 30 $
CA$69.95
Un billet d'autobus aller-retour, et une contribution de 30$! Ceci nous permet à défrayer les frais pour les billets solidaires et la bouffe qui sera servie la journée même.
Billet + contribution de 100 $
CA$139.95
Un billet d'autobus aller-retour, et une contribution de 100$! Ceci nous permet à octroyer des billets d'autobus gratuitement ou à très bas coût, et bien plus.
Billet solidaire
CA$25
Un billet d'autobus à tarif réduit! Cette option solidaire est pour les personnes en situation plus précaire, que ce soit financièrement ou autrement. Si tu es certain.e de vouloir et pouvoir venir à la Marche trans de Montréal en autobus, mais ne peux défrayer le coût d'un billet solidaire, envoyez-nous un courriel au [email protected] pour des «billets ultra-solidaires» à 5 $ (quantités dépendent du nombre de billets avec contribution vendus)!

