Marche trans 2024 — Autobus Québec-Montréal

Un billet d'autobus à tarif réduit! Cette option solidaire est pour les personnes en situation plus précaire, que ce soit financièrement ou autrement.
Si tu es certain.e de vouloir et pouvoir venir à la Marche trans de Montréal en autobus, mais ne peux défrayer le coût d'un billet solidaire, envoyez-nous un courriel au [email protected]
pour des «billets ultra-solidaires» à 5 $ (quantités dépendent du nombre de billets avec contribution vendus)!
