Le Forum international solidarité et développement (FISD) est un rendez-vous annuel rassemblant les pouvoirs publics (missions

diplomatiques et représentants gouvernementaux), les organismes du secteur du développement international et les associations de la

diaspora africaine et haïtienne. Pour sa première édition, le FISD se tiendra le 12 décembre 2024 dans la ville de Montréal au Canada. Près de 350 participants venant d’une vingtaine de pays dont les 8 pays de l’Afrique de l’ouest francophone et de Haïti sont attendus.





Le FISD se veut d'être un moyen puissant de mobilisation sociale et de sensibilisation, incluant les acteurs du développement international et le public, autour des enjeux de lutte contre la pauvreté et ceux qui impliquent la nécessité de renforcer la collaboration des parties prenantes.





Le FISD est une initiative de l’ONG Jeunes Solidaires, enregistrée au Canada et en Guinée avec des sections locales en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en France, en Allemagne, en Chine et aux États Unis d’Amérique.