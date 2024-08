DÉFI 21 jours de méditation [en ligne]

Remplissez ce formulaire pour prendre l'abonnement Carte DÉFI.

Vous recevrez tous les liens des téléconférences pour toutes les activités incluses du 7 au 27 février.

Si vous aimeriez participez à des séances sur place, écrivez-nous à [email protected]. Nous ne savons pas encore s'il sera possible d'offrir cette option après le 8 février, alors contactez-nous pour être tenu au courant.

Pour les activités en téléconférence :

4 étapes simples :

1- Inscrivez-vous sur cette page. Vous recevrez un courriel de confirmation de votre inscription tout de suite après.

2- Recevez un courriel contenant le lien de l'activité au plus tard 20 min avant la séance.

3- Connectez-vous 5 min avant la séance (pour tester le son et l’image)

4- Écoutez et méditez de votre petit coin tranquille à la maison!



POLITIQUE DE DIFFUSION

Ces événements en ligne sont destinés aux personnes qui viennent de la région de Trois-Rivières et les alentours OU aux gens des annexes (régions de Drummondville, Joliette, Shawinigan et Victoriaville). En remplissant cette réservation, vous aurez à confirmer que cela s'applique à vous.

TARIF

Le CMK Shamata Trois-Rivières est un organisme sans but lucratif.

Merci de votre contribution, elle permet de soutenir nos activités et

notre mission d'amener plus de paix intérieure aux gens de la région.

Carte DÉFI : 40$



Valide du 7 au 27 février. L'abonnement inclut :

- Série de 3 cours les dimanches « La puissance de la concentration » avec Mélodie Paré

- Série de 3 cours les mardis « Explorer la méditation » avec Linda Bérubé

- Matinée-retraite du 27 février « Concentration-Méditation » avec Mélodie Paré

- Méditation guidée de 30 minutes les lundis, mercredis, jeudis et vendredis, avec différents enseignants.

- La carte inclut aussi un rabais sur l'atelier du 13 février « Amour et attachement : heureux seul ou en couple » avec Mélodie Paré

Pour les abonnments Carte ami et Programme fondamental : Les tarifs habituels s'appliquent (le coût de la retraite est 12$, tous les cours et méditations guidées sont inclus). Activez le coupon de réduction : « CARTEAMIETPA » (en majuscule et sans espace). Nous vous inscrirons automatiquement pour tous les cours, méditations et la retraites inclus dans le Défi 21 jours de méditation.



AU MOMENT DE PAYER

Au moment de payer, vous pouvez choisir de donner ou non un « pourboire » à l'entreprise Simplyk, la plate-forme de billetterie que nous utilisons gratuitement. Pour modifier le « pourboire » ou frais de service, cliquez sur le « 15% » et dans « Autre »,inscrivez « 0 » ou le montant désiré.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Si vous annulez votre inscription jusqu’au 6 février, nous vous rembourserons en totalité le montant de l'activité. Vous pouvez faire une demande de remboursement en écrivant à [email protected]