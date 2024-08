C'est la toute dernière journée pour vous procurer vos billets pour le Brunch du temps des sucres, organisé dans le cadre des Fêtes du 350e de Cap-Saint-Ignace, et qui aura lieu le dimanche 27 mars prochain. Les billets sont disponibles au Centre culturel. Au menu : Omelette western

Pommes de terre rôties aux fines herbes

Fèves au lard

Tourtière

Saucisse à l'érable

Bacon

Creton

Croissant et crêpe, danoise à l'érable, muffin à l'érable (petits formats). Tire sur neige gratuite de 11h à 13h. Tables à l'intérieur et à l'extérieur (bar, feu, animation à l'extérieur).