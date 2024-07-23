Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2024

Valide uniquement pour la soirée du vendredi 27 septembre 2024 à 20h30. Cette activité se tiendra à la salle Polyvalente de la Bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière. Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Valide uniquement pour la soirée du vendredi 27 septembre 2024 à 20h30. Cette activité se tiendra à la salle Polyvalente de la Bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière. Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

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