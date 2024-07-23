Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2024

Échangeable contre 1 bracelet-passeport à l'entrée.
Valide pendant les 4 jours du Salon du livre du SLSJ du 26 au 29 septembre 2024.
Échangeable contre 1 bracelet-passeport à l'entrée.
Valide pendant les 4 jours du Salon du livre du SLSJ du 26 au 29 septembre 2024.
Adulte – 18 ans et plus
7 $
Valide une journée entre le 26 septembre et le 29 septembre 2024.
Valide une journée entre le 26 septembre et le 29 septembre 2024.
Jeune – 6 à 17 ans
3 $
Valide une journée entre le 26 septembre et le 29 septembre 2024.
Valide une journée entre le 26 septembre et le 29 septembre 2024.
Enfant – 0 à 5 ans (GRATUIT)
Gratuit
Pour nous aider à prévoir l'achalandage au Salon, merci d'ajouter un billet pour chaque enfant de moins de 5 ans qui vous accompagne.
Valide une journée entre le 26 septembre et le 29 septembre 2024.
Pour nous aider à prévoir l'achalandage au Salon, merci d'ajouter un billet pour chaque enfant de moins de 5 ans qui vous accompagne.
Valide une journée entre le 26 septembre et le 29 septembre 2024.
Accompagnateur – Carte accompagnement loisir (CAL)
Gratuit
Si vous possédez la CAL et souhaitez être accompagné.e gratuitement lors de votre visite au Salon, SVP ajoutez ce billet à votre commande.
La CAL vous sera demandée lorsque votre billet sera scanné.
Si vous possédez la CAL et souhaitez être accompagné.e gratuitement lors de votre visite au Salon, SVP ajoutez ce billet à votre commande.
La CAL vous sera demandée lorsque votre billet sera scanné.
Cabaret de lectures coquines (Adulte 18 ans et plus)
20 $
Valide uniquement pour la soirée Cabaret de lectures coquines présentée le samedi 28 septembre 2024 à 21h00.
Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Valide uniquement pour la soirée Cabaret de lectures coquines présentée le samedi 28 septembre 2024 à 21h00.
Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Soirée d'improvisation
10 $
Valide uniquement pour la soirée du vendredi 27 septembre 2024 à 20h30. Cette activité se tiendra à la salle Polyvalente de la Bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière.
Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Valide uniquement pour la soirée du vendredi 27 septembre 2024 à 20h30. Cette activité se tiendra à la salle Polyvalente de la Bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière.
Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Soirée d'improvisation (17 ans et moins)
5 $
Valide uniquement pour la soirée du vendredi 27 septembre 2024 à 20h30. Cette activité se tiendra à la salle Polyvalente de la Bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière.
Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Valide uniquement pour la soirée du vendredi 27 septembre 2024 à 20h30. Cette activité se tiendra à la salle Polyvalente de la Bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière.
Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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