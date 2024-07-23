Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Organisé par

Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean

À propos de cet événement

Ventes fermées

Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2024

2675 Bd du Royaume

Jonquière, QC G7S 5B8, Canada

Passeport 4 jours
14 $
Échangeable contre 1 bracelet-passeport à l'entrée. Valide pendant les 4 jours du Salon du livre du SLSJ du 26 au 29 septembre 2024.
Adulte – 18 ans et plus
7 $
Valide une journée entre le 26 septembre et le 29 septembre 2024.
Jeune – 6 à 17 ans
3 $
Valide une journée entre le 26 septembre et le 29 septembre 2024.
Enfant – 0 à 5 ans (GRATUIT)
Gratuit
Pour nous aider à prévoir l'achalandage au Salon, merci d'ajouter un billet pour chaque enfant de moins de 5 ans qui vous accompagne. Valide une journée entre le 26 septembre et le 29 septembre 2024.
Accompagnateur – Carte accompagnement loisir (CAL)
Gratuit
Si vous possédez la CAL et souhaitez être accompagné.e gratuitement lors de votre visite au Salon, SVP ajoutez ce billet à votre commande. La CAL vous sera demandée lorsque votre billet sera scanné.
Cabaret de lectures coquines (Adulte 18 ans et plus)
20 $
Valide uniquement pour la soirée Cabaret de lectures coquines présentée le samedi 28 septembre 2024 à 21h00. Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Soirée d'improvisation
10 $
Valide uniquement pour la soirée du vendredi 27 septembre 2024 à 20h30. Cette activité se tiendra à la salle Polyvalente de la Bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière. Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Soirée d'improvisation (17 ans et moins)
5 $
Valide uniquement pour la soirée du vendredi 27 septembre 2024 à 20h30. Cette activité se tiendra à la salle Polyvalente de la Bibliothèque Hélène-Pedneault de Jonquière. Prenez note que ce billet ne vous donne pas accès au Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

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