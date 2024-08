Orphelins de Dennis Kelly (samedi 8 avril)

Art Neuf - Salle Paul Buissonnière

3819 Av. Calixa-Lavallée, Montréal, QC H2L 3A7

le jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 avril 2023 à 20h

« Helen et Danny sont un couple et se permettent une petite soirée romantique. Première didascalie : Liam, le petit frère d’Helen arrive couvert de sang. Pourquoi Liam est-il couvert de sang ? Que s’est-il passé ? Plus la pièce avance plus les propos de Liam sont contradictoires, les détails de son discours ne concordent pas les uns avec les autres. »