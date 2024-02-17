Participation à la Chasse aux cocos à l'écurie des Ressources équines Mataoka

Ce billet vous donne un droit d'entrée sur le site, à une boisson et à une collation. À titre d'accompagnateur.rice, nous vous demandons de rester avec vos enfants (autant que possible :) Vous serez un peu nos yeux aussi en cette journée spéciale ! Veuillez vous présenter à l'accueil pour recevoir les indices de la chasse ! Merci de soutenir nos membres et nos chevaux en participant à notre événement spécial de Pâques. Au plaisir de vous voir ! Nous espérons que vous apprécierai votre journée parmi nous !

