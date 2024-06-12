eventClosed

Vente Promo 68

Bouteille d'eau Nalgene Orange
CA$20
Bouteille d'eau Nalgene GLOW IN THE DARK
CA$20
La photo n'est plus disponible, veuillez aller voir sur les affiches à la cafétéria ou publiées dans les groupes.
Chapeau Réversible
CA$10
L'autre côté est noir avec le logo de la promotion en vert !
Billet de camping
CA$15
Pour les informations concernant le camping, veuillez vous référer à https://www.facebook.com/share/Q1mGsyeuiM6KcjiM/
Bundle (Chapeau/Bouteille(orange)/Billet camping)
CA$35
Bundle (Chapeau/Bouteille(glow)/Billet camping)
CA$35

