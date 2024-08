ATELIER DE JEU MASQUÉ

Offert pour toute la famille, cet atelier vous fera connaître les possibilités expressives de différents types de masques. Vous pourrez observer comment le corps communique les émotions lorsque le visage est caché. Vous aurez aussi la possibilité d'essayer les masques et de vous métamorphoser en divers personnages.

À vos masques, prêts, partez!





JOHANNE BENOIT, directrice d'acteur

Formée à la pantomime, au mime corporel, au jeu masqué et à l’interprétation théâtrale, elle a été comédienne et directrice artistique du Théâtre La Grosse Valise (1981-1991). Boursière du Québec et du Canada, elle a perfectionné son approche du mouvement et du jeu masqué auprès de Monika Pagneux et de Guy Freixe, tous deux formés chez Jacques Lecoq. Elle possède un baccalauréat en enseignement de l’art dramatique ainsi qu’une scolarité de maitrise (UQAM). Elle dirige des ateliers et des productions théâtrales autour du jeu masqué au Canada et en France.





Professeur de Technique Alexander depuis 2004, elle donne des leçons individuelles et des cours de groupe aux personnes souhaitant améliorer leur posture, soulager des maux causés par des mouvements répétés de façon inconsciente ou agir sur l’anxiété de performance affectant la disponibilité psychocorporelle. Elle enseigne à la formation continue de l’UDA depuis plus de quinze ans.