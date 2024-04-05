Les Strats en Ciné
Vente de produits d'érable pour le financement des films de fin d'études
Canne sirop d’érable 540ml
CA$8.50
Pot de tire d’érable 300g
CA$9
Se conserve dans le congélateur.
Se conserve dans le congélateur.
Pot de beurre d'érable 300g
CA$9
Se conserve dans le réfrigérateur.
Se conserve dans le réfrigérateur.
Pot de sucre d'érable 150g
CA$9
Pot de gelée d'érable 300g
CA$9
Se conserve dans le réfrigérateur.
Se conserve dans le réfrigérateur.
Suçons à l'érable
CA$1.90
10 suçons à l'érable
CA$10
3 cannes de sirop d'érable
CA$20
Achetez 3 cannettes de sirop d'érable et faites un petit restock de garde-manger!
Achetez 3 cannettes de sirop d'érable et faites un petit restock de garde-manger!
