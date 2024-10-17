Activités novembre 2024

Viens vivre un week-end inoubliable du 29 novembre au 1er décembre ! Pour seulement 40$, tu auras droit à : ✨ 2 nuitées 🚌 Transport inclus 🍽️ Repas 🎿 Une activité de ski (ou Bora Parc en cas d'intempérie) 🛁 Spa et piscine intérieure 🏃‍♂️ Des activités autour des saines habitudes de vie C'est l'occasion parfaite pour se rassembler, s'amuser et créer des souvenirs inoubliables ! Les détails et la liste de matériel à apporter seront envoyés par courriel. ⚠️ Attention : Un bon comportement est essentiel pour participer ! Ne rate pas cette chance ! Inscris-toi vite et prépare-toi pour un week-end de fun et de partage ! 🌟

