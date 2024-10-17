Activités novembre 2024

Passionné de cuisine ou simplement pour apprendre, participe à nos ateliers de cuisine spécialement conçus pour les 12 à 17 ans ! L'atelier aura lieu à la Maison des jeunes l'Azymut et le transport sera fourni à partir de la Maison des jeunes de Saint-Jean-Chrysostome.
Regroupement jeunesse, 14 novembre (18h30)
free
Tu es créatif.ve ? Viens personnalisé TA planche de skate ou TON cahier ! Nous avons tout le matériel, il ne manque que toi !
Crossfit, 19 novembre (18h00 - 20h30)
CA$5
Aimes-tu repousser tes limites ? Aimes-tu bouger et découvrir de nouveaux intérêts ? Cette activité est faite pour toi ! Viens essayer une séance de Crossfit. En plus, une petite collation santé t'attend avant la séance !
Chalet avec la Maison des jeunes, 29/30 novembre/1 décembre
CA$40
Viens vivre un week-end inoubliable du 29 novembre au 1er décembre ! Pour seulement 40$, tu auras droit à :
✨ 2 nuitées
🚌 Transport inclus
🍽️ Repas
🎿 Une activité de ski (ou Bora Parc en cas d'intempérie)
🛁 Spa et piscine intérieure
🏃♂️ Des activités autour des saines habitudes de vie
C'est l'occasion parfaite pour se rassembler, s'amuser et créer des souvenirs inoubliables ! Les détails et la liste de matériel à apporter seront envoyés par courriel.
⚠️ Attention : Un bon comportement est essentiel pour participer !
Ne rate pas cette chance ! Inscris-toi vite et prépare-toi pour un week-end de fun et de partage ! 🌟
