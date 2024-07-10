Club Ami, la Santé Mentale par l'Entraide et l'Intégration socio-professionnelle inc.
Abonnement aux Cahiers du Club Ami
Cahier numéro 14
CA$5
Recevez notre dernier numéro.
Abonnement annuel
CA$20
Recevez tous les numéros publiés au cours de l'année
Abonnement Ami Fidèle
CA$35
Recevez tous les numéros publiés au cours de l'année et trois cahiers d'anciennes éditions (numéros 3 à 11)
Abonnement Ami Précieux
CA$50
Recevez tous les numéros publiés au cours de l'année, trois cahiers d'anciennes éditions (numéros 3 à 11) et un t-shirt du Club Ami
