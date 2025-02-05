1er Tournoi de Golf de la BASE

Organisé par
À propos de cet événement
Golf et Souper pour 4 joueurs - Longe de porc et pilons de poulet. - Option végétarienne disponible. - Pour toutes allergies ou restrictions alimentaires, veuillez nous contacter au [email protected] Reçu d'impôt généré automatiquement
Golf et Souper pour 1 joueur - Longe de porc et pilons de poulet. - Option végétarienne disponible. Reçu d'impôt généré automatiquement Pour toutes allergies ou restrictions alimentaires, veuillez nous contacter au [email protected]
Souper Seulement - Longe de porc et pilons de poulet. - Option végétarienne disponible. Pour toutes allergies ou restrictions alimentaires, veuillez nous contacter au [email protected]
Forfait OR - Visibilité dans la salle en soirée (affichage fourni par le commanditaire) - Visibilité à l’accueil et sur le terrain (fourni par le commanditaire) - Médias : Radio, journaux, Gatineau.TV - Médias: Envois courriel, rapport annuel, réseaux sociaux, site web - Mention pendant la soirée - Nombre de participants au golf avec souper (4 joueurs) - Logo dans les feuillets de jeux* - Affichage à un trou (2x2pi)* - Logo à l’écran pendant la soirée* *Faites parvenir le logo en format vectoriel (.ai ou .eps) et format PNG sans fond à [email protected]
Forfait ARGENT - Médias: Envois courriel, rapport annuel, réseaux sociaux, site web - Mention pendant la soirée - Nombre de participants au golf avec souper (2 joueurs) - Logo dans les feuillets de jeux* - Affichage à un trou (2x2pi)* - Logo à l’écran pendant la soirée* *Faites parvenir le logo en format vectoriel (.ai ou .eps) et format PNG sans fond à [email protected]
Forfait BRONZE - Logo dans les feuillets de jeux* - Affichage à un trou (2x2pi)* - Logo à l’écran pendant la soirée* *Faites parvenir le logo en format vectoriel (.ai ou .eps) et format PNG sans fond à [email protected]
Commandite Cocktail *Peut être partagée* Offre d'un coupon par participant pour une consommation - bière ou vin. Logo sur les réseaux sociaux, site web, envois courriel, sur un trou et mention lors des présentations.
Commandite Boîte à gouter *Peut être partagée* 2500$ ou valeur équivalente. Un gouter léger pour tous les participants avant le début du golf. Logo sur les réseaux sociaux, site web, envois courriel, sur un trou et logo sur la boîte à lunch et mention lors des présentations.
Commandite: Vin aux tables Logo sur les réseaux sociaux, site web, envois courriel, sur un trou et étiquettes ajoutées aux bouteilles avec logo du commanditaire.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!