1er Tournoi de Golf de la BASE

475 Rue Saint-Louis

Gatineau, QC J8P 8B6, Canada

Quatuor: Golf et souper (4 joueurs) item
Quatuor: Golf et souper (4 joueurs)
700 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Golf et Souper pour 4 joueurs - Longe de porc et pilons de poulet. - Option végétarienne disponible. - Pour toutes allergies ou restrictions alimentaires, veuillez nous contacter au [email protected] Reçu d'impôt généré automatiquement

1 joueur: Golf et Souper item
1 joueur: Golf et Souper
175 $

Golf et Souper pour 1 joueur - Longe de porc et pilons de poulet. - Option végétarienne disponible. Reçu d'impôt généré automatiquement Pour toutes allergies ou restrictions alimentaires, veuillez nous contacter au [email protected]

Souper Seulement item
Souper Seulement
75 $

Souper Seulement - Longe de porc et pilons de poulet. - Option végétarienne disponible. Pour toutes allergies ou restrictions alimentaires, veuillez nous contacter au [email protected]

Forfait OR item
Forfait OR
2 700 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Forfait OR - Visibilité dans la salle en soirée (affichage fourni par le commanditaire) - Visibilité à l’accueil et sur le terrain (fourni par le commanditaire) - Médias : Radio, journaux, Gatineau.TV - Médias: Envois courriel, rapport annuel, réseaux sociaux, site web - Mention pendant la soirée - Nombre de participants au golf avec souper (4 joueurs) - Logo dans les feuillets de jeux* - Affichage à un trou (2x2pi)* - Logo à l’écran pendant la soirée* *Faites parvenir le logo en format vectoriel (.ai ou .eps) et format PNG sans fond à [email protected]

Forfait ARGENT item
Forfait ARGENT
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Forfait ARGENT - Médias: Envois courriel, rapport annuel, réseaux sociaux, site web - Mention pendant la soirée - Nombre de participants au golf avec souper (2 joueurs) - Logo dans les feuillets de jeux* - Affichage à un trou (2x2pi)* - Logo à l’écran pendant la soirée* *Faites parvenir le logo en format vectoriel (.ai ou .eps) et format PNG sans fond à [email protected]

Forfait BRONZE item
Forfait BRONZE
500 $

Forfait BRONZE - Logo dans les feuillets de jeux* - Affichage à un trou (2x2pi)* - Logo à l’écran pendant la soirée* *Faites parvenir le logo en format vectoriel (.ai ou .eps) et format PNG sans fond à [email protected]

Commandite d'un trou item
Commandite d'un trou
250 $

Commandite d'un trou - Affichage à un trou Communiquez avec nous - [email protected]

Commandite: Cocktail item
Commandite: Cocktail
1 500 $

Commandite Cocktail *Peut être partagée* Offre d'un coupon par participant pour une consommation - bière ou vin. Logo sur les réseaux sociaux, site web, envois courriel, sur un trou et mention lors des présentations.

Commandite: Boîte à gouter item
Commandite: Boîte à gouter
2 500 $

Commandite Boîte à gouter *Peut être partagée* 2500$ ou valeur équivalente. Un gouter léger pour tous les participants avant le début du golf. Logo sur les réseaux sociaux, site web, envois courriel, sur un trou et logo sur la boîte à lunch et mention lors des présentations.

Commandite: Vin aux tables item
Commandite: Vin aux tables
2 700 $

Commandite: Vin aux tables Logo sur les réseaux sociaux, site web, envois courriel, sur un trou et étiquettes ajoutées aux bouteilles avec logo du commanditaire.

