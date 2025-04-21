Club Richelieu de Saint-Bruno inc.

Organisé par

Club Richelieu de Saint-Bruno inc.

À propos de cet événement

1er tournoi « Golf et Gourmandises », présenté par LABPLAS

425 Rue des Chênes

Beloeil, QC J3G 2K6, Canada

Admission générale (Quatuor)
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Admission générale (Billet individuel)
250 $
Souper seulement
125 $
Partenaire OFFICIEL
3 000 $

VENDU / Labplas Partenaire Officiel du tournoi

Partenaire PLATINE
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

2 billets (golf 18 trous et souper)
* Logo dans le visuel du tournoi
* Logo sur l’affiche des commanditaires
* 1 Tertre de départ
* Remerciements par l’animateur lors du souper
* Nom de l’entreprise mentionné dans la lettre de remerciement envoyée aux participants et aux partenaires après l’événement
* Nom de l’entreprise mentionné dans les communiqués de presse
* Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
* Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée.

Partenaire VIN AU SOUPER
1 500 $

VENDU Leroux & Delorme Notaires

Partenaire VOITURETTE
1 200 $

VENDU à Quasimodo ltée

Partenaire SAC DES GOLFEURS
1 000 $

Logo sur les sacs des golfeurs (collants fournis par le commanditaire) • Logo sur l’affiche des commanditaires
• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée
• Remerciement dans la lettre envoyée aux participants

Partenaire BALLE DU TOURNOI
850 $

VENDU / Présenté par Park Avenue MINI

Partenaire TERTRE DE DÉPART
350 $

Logo sur un des 6 tertres de départ
• Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu
• Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée
• Remerciement dans la lettre envoyée aux participants

Partenaire "ANIMATION JEU"
600 $

VENDU / Présenté par IG Gestion privée de Patrimoine, équipe Pascal Larivière

Partenaire "DÉFIEZ LE PRO"
600 $

VENDU / Présenté par L'Équipe St-Pierre Remax

Partenaire "COUP DE DÉPART"
600 $

VENDU /Présenté par StationGo

Ajouter un don pour Club Richelieu de Saint-Bruno inc.

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!