1er tournoi « Golf et Gourmandises », présenté par LABPLAS

2 billets (golf 18 trous et souper)

* Logo dans le visuel du tournoi

* Logo sur l’affiche des commanditaires

* 1 Tertre de départ

* Remerciements par l’animateur lors du souper

* Nom de l’entreprise mentionné dans la lettre de remerciement envoyée aux participants et aux partenaires après l’événement

* Nom de l’entreprise mentionné dans les communiqués de presse

* Logo sur notre page Facebook du Club Richelieu

* Logo intégré à la présentation visuelle de la soirée.