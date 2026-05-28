1ère édition de la Classique de golf de la Fondation Groupe Santé Arbec

Visibilité exclusive et positionnement principal

Cadeau de participation à tous les participants (golf, vélo et randonnée)

1 quatuor de golf (départ du trou no 1) - journée complète incluse

Mention dans les communications de l’événement comme partenaire PLATINE

Visibilité principale de votre logo sur l’ensemble des affichages incluant le programme de la journée

Votre logo dans salle de brunch et à la table d’accueil ainsi que dans la présentation lors du cocktail dînatoire

Votre affiche et logo sur le trou du départ

Mention dans toutes les communications de l’événement comme partenaire platine

Allocution lors du cocktail et/ou cocktail dînatoire