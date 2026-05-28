1ère édition de la Classique de golf de la Fondation Groupe Santé Arbec

À propos de cet événement
Partie de golf pour 4 personnes, incluant brunch et cocktail
Cocktail et cocktail dînatoire pour les 4 personnes
Partie de golf pour 1 personne, incluant brunch et cocktail
Cocktail et cocktail dînatoire pour cette personne
Circuit de randonnée pour 1 personne
Cocktail et cocktail dînatoire pour cette personne
Circuit de vélo pour 1 personne
Cocktail et cocktail dînatoire pour cette personne
Accès à la soirée en formule cocktail et cocktail dînatoire pour 1 personne, dès 18h
Visibilité exclusive et positionnement principal
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!