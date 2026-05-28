Fondation Groupe Santé Arbec

Organisé par

Fondation Groupe Santé Arbec

À propos de cet événement

1ère édition de la Classique de golf de la Fondation Groupe Santé Arbec

3999 Lakeshore Dr

Rawdon, QC J0K 1S0, Canada

Quatuor de golf
1 600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Partie de golf pour 4 personnes, incluant brunch et cocktail

Cocktail et cocktail dînatoire pour les 4 personnes

Golfeur
400 $

Partie de golf pour 1 personne, incluant brunch et cocktail

Cocktail et cocktail dînatoire pour cette personne

Randonnée pédestre
150 $

Circuit de randonnée pour 1 personne

Cocktail et cocktail dînatoire pour cette personne

Vélo de montagne
150 $

Circuit de vélo pour 1 personne

Cocktail et cocktail dînatoire pour cette personne

Cocktail et cocktail dînatoire
150 $

Accès à la soirée en formule cocktail et cocktail dînatoire pour 1 personne, dès 18h

Commandite niveau Platine
6 000 $

Visibilité exclusive et positionnement principal

  • Cadeau de participation à tous les participants (golf, vélo et randonnée)
  • 1 quatuor de golf (départ du trou no 1) - journée complète incluse
  • Mention dans les communications de l’événement comme partenaire PLATINE
  • Visibilité principale de votre logo sur l’ensemble des affichages incluant le programme de la journée
  • Votre logo dans salle de brunch et à la table d’accueil ainsi que dans la présentation lors du cocktail dînatoire
  • Votre affiche et logo sur le trou du départ
  • Mention dans toutes les communications de l’événement comme partenaire platine
  • Allocution lors du cocktail et/ou cocktail dînatoire
  • Photo du partenaire sur le site Web de la Fondation, dans la section de la Classique de golf
Commandite niveau Or
3 000 $
  • Accès gratuit pour un joueur à l’achat d’un quatuor
  • Possibilité d’offrir un cadeau aux participants
  • Mention dans les communications de l’événement comme partenaire OR
  • Votre logo dans le programme de la journée et dans la présentation lors du cocktail dînatoire
  • Visibilité à la tente d’accueil
  • Présentation d’un trou du parcours
Commandite niveau Argent
1 500 $
  • Votre logo dans le programme de la journée et dans la présentation lors du cocktail dînatoire
  • Mention dans les communications de l’événement comme partenaire ARGENT
  • Votre logo dans la présentation lors du cocktail dînatoire
  • Présence commanditaire sur un trou du parcours animé par un défi
Commandite niveau Bronze
1 000 $
  • Commanditaire d’un trou ou affiche de présentation au début des parcours de vélo de montagne et de randonnée pédestre
  • Possibilité d’offrir un cadeau aux personnes qui participent au vélo et à la randonnée
  • Mention dans les communications de l’événement comme partenaire BRONZE
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