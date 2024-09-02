Adhésions de 9e Vie

Sans droit de vote. En devenant membre sympathisant, vous faites un don pour soutenir la mission sans vous prévaloir des droits accordés à nos membres réguliers. Un membre sympathisant peut aussi être un membre régulier (si admissible) et vice-versa.

