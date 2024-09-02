Adhésions de 9e Vie

Devenir membre régulier gratuitement
free

Accessible aux individus, chercheurs et aux marchands, cette adhésion est gratuite et vous donne un droit de vote aux assemblées des membres.
Membre sympathisant : personne physique
CA$25

Sans droit de vote. En devenant membre sympathisant, vous faites un don pour soutenir la mission sans vous prévaloir des droits accordés à nos membres réguliers. Un membre sympathisant peut aussi être un membre régulier (si admissible) et vice-versa.
Membre sympathisant : personne morale (entreprise)
CA$100

