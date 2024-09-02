Adhésions de 9e Vie

Accessible aux individus, chercheurs et aux marchands,
cette adhésion est gratuite et vous donne un droit de vote
aux assemblées des membres.
Accessible aux individus, chercheurs et aux marchands,
cette adhésion est gratuite et vous donne un droit de vote
aux assemblées des membres.
Membre sympathisant : personne physique
CA$25
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Sans droit de vote.
En devenant membre sympathisant, vous faites un don pour soutenir la mission sans vous prévaloir des droits accordés à nos membres réguliers.
Un membre sympathisant peut aussi être un membre régulier (si admissible) et vice-versa.
Sans droit de vote.
En devenant membre sympathisant, vous faites un don pour soutenir la mission sans vous prévaloir des droits accordés à nos membres réguliers.
Un membre sympathisant peut aussi être un membre régulier (si admissible) et vice-versa.
Membre sympathisant : personne morale (entreprise)
CA$100
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Sans droit de vote.
En devenant membre sympathisant, vous faites un don pour soutenir la mission sans vous prévaloir des droits accordés à nos membres réguliers.
Un membre sympathisant peut aussi être un membre régulier (si admissible) et vice-versa.
Sans droit de vote.
En devenant membre sympathisant, vous faites un don pour soutenir la mission sans vous prévaloir des droits accordés à nos membres réguliers.
Un membre sympathisant peut aussi être un membre régulier (si admissible) et vice-versa.