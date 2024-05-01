SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE 2024 De la statique dans les nébuleuses Mardi le 11 juin, de 18h00 à 20h00 À l'auditorium du pavillon De La Salle 3750 rue Jean Bourdon, Trois-Rivières Stationnement gratuit Réservez votre transport auprès de la STTR si applicable Carte d'accompagnement acceptée

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE 2024 De la statique dans les nébuleuses Mardi le 11 juin, de 18h00 à 20h00 À l'auditorium du pavillon De La Salle 3750 rue Jean Bourdon, Trois-Rivières Stationnement gratuit Réservez votre transport auprès de la STTR si applicable Carte d'accompagnement acceptée

seeMoreDetailsMobile