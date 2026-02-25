Financement Championnats nationaux Calgary

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À propos de cette tombola
1 - Deux billets Canadien / Lightning
9 avril
Section 124, rangée 7, siège 5-6
VALEUR MARCHANDE : 1 000 $
2 - Deux billets Canadien / Devils
5 avril
Section 112, rangée D, siège 6-7
VALEUR MARCHANDE: 1 000 $
3 - Dash Cam
VALEUR: 150 $
4 - Panier cadeau vin
VALEUR: 200 $
5 - Produits Starfrit
3 ensembles de 100 $
6- Carte cadeau La Ferme Guyon à Chambly
VALEUR: 100 $
7- Spectacle de François Bellefeuille
2 billets
21 avril / Théâtre Manuvie Dix30
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