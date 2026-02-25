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À propos de cette tombola

Ventes fermées

Financement Championnats nationaux Calgary

Une chance de gagner l'un des prix suivants
20 $

1 - Deux billets Canadien / Lightning

9 avril

Section 124, rangée 7, siège 5-6

VALEUR MARCHANDE : 1 000 $


2 - Deux billets Canadien / Devils

5 avril

Section 112, rangée D, siège 6-7

VALEUR MARCHANDE: 1 000 $


3 - Dash Cam

VALEUR: 150 $


4 - Panier cadeau vin

VALEUR: 200 $


5 - Produits Starfrit

3 ensembles de 100 $


6- Carte cadeau La Ferme Guyon à Chambly

VALEUR: 100 $


7- Spectacle de François Bellefeuille

2 billets

21 avril / Théâtre Manuvie Dix30



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