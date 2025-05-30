2025-05-30 _ Omnium de golf de La Maison Victor-Gadbois, 33e édition

Vous voulez faire un impact significatif lors de la 33e édition de l’omnium de golf de La Maison Victor-Gadbois? Cette option est celle qu’il vous faut. AVANTAGES OFFERTS : 1 quatuor pour la journée et le souper sont offerts avec ce partenariat en plus d’une paire de billets pour le Bal-Anniversaire du 23 janvier prochain! Avec ce partenariat, votre logo/image se retrouvera un peu partout lors de cette journée; sur les polos des joueurs (possibilités d’achat avec l’inscription), sur les bouteilles d’eau (données à chaque joueur), sur les photos prises lors du photobooth du cocktail, sur les portraits faits par la caricaturiste, etc. Vous aurez aussi une prise de parole lors du souper. Vous aurez aussi de la visibilité sur le grand panneau à l’accueil, sur nos réseaux sociaux, lors de la soirée, sur notre site web et dans notre communiqué de presse - rapport annuel. En plus de tout cela, vous bénéficierez de notre programme de donateur bleu, qui vous donne accès à une journée de mise en lumière à La Maison. Nous discuterons ensemble de toutes les possibilités offertes. Un reçu pour don de charité de la pleine valeur vous sera aussi émis.

