2025-05-30 _ Omnium de golf de La Maison Victor-Gadbois, 33e édition

Droit de jeu sur le parcours gourmand (départ à 12h), voiturette, cocktail à 17h30 suivi du souper.
Je veux mon polo de La Maison Victor-Gadbois
35 $
Votre polo blanc vous sera remis lors de votre inscription le matin même!
Cocktail et souper seulement
150 $
17h30 : cocktail suivi du souper.
Je désire être le partenaire Principal
25 000 $
Vous voulez faire un impact significatif lors de la 33e édition de l’omnium de golf de La Maison Victor-Gadbois? Cette option est celle qu’il vous faut.
AVANTAGES OFFERTS :
1 quatuor pour la journée et le souper sont offerts avec ce partenariat en plus d’une paire de billets pour le Bal-Anniversaire du 23 janvier prochain! Avec ce partenariat, votre logo/image se retrouvera un peu partout lors de cette journée; sur les polos des joueurs (possibilités d’achat avec l’inscription), sur les bouteilles d’eau (données à chaque joueur), sur les photos prises lors du photobooth du cocktail, sur les portraits faits par la caricaturiste, etc. Vous aurez aussi une prise de parole lors du souper. Vous aurez aussi de la visibilité sur le grand panneau à l’accueil, sur nos réseaux sociaux, lors de la soirée, sur notre site web et dans notre communiqué de presse - rapport annuel. En plus de tout cela, vous bénéficierez de notre programme de donateur bleu, qui vous donne accès à une journée de mise en lumière à La Maison. Nous discuterons ensemble de toutes les possibilités offertes.
Un reçu pour don de charité de la pleine valeur vous sera aussi émis.
Je désire être le partenaire Majeur (Photobooth)
15 000 $
Vous voulez soutenir La Maison Victor-Gadbois tout en permettant aux joueurs de garder un souvenir de leur mémorable journée? Cette option est celle qu’il vous faut.
AVANTAGES OFFERTS :
2 billets pour la journée et le souper sont offerts avec ce partenariat! Vous aurez aussi un trou à votre image avec activation de commandite possible en plus du photobooth qui prendra tous les quatuors en photo lors de la journée avec votre logo sur celle-ci. Les photos pourront défiler lors du souper. Vous aurez de la visibilité sur le grand panneau à l’accueil, sur nos réseaux sociaux, lors de la soirée, sur notre site web et dans notre communiqué de presse - rapport annuel. En plus de tout cela, vous bénéficierez de notre programme de donateur bleu, qui vous donne accès à une journée de mise en lumière à La Maison. Nous discuterons ensemble de toutes les possibilités offertes.
Un reçu pour don de charité de la pleine valeur vous sera aussi émis.
Je désire commanditer un trou
750 $
Soyez présents sur le terrain.
AVANTAGES OFFERTS:
Le trou sera à votre image, avec activation de commandite possible. Vous aurez de la visibilité sur le grand panneau à l’accueil et lors de la soirée.
Un reçu pour don de charité de la pleine valeur vous sera aussi émis.
Je désire commanditer le parcours gourmand
7 500 $
Ajouter du plaisir et de la saveur tout au long du parcours!
AVANTAGES OFFERTS :
Les haltes gourmandes (6) porteront votre image avec activation de commandite possible. Vous aurez de la visibilité sur le grand panneau à l’accueil, sur nos réseaux sociaux, lors de la soirée et dans notre communiqué de presse - rapport annuel.
Un reçu pour don de charité de la pleine valeur vous sera aussi émis.
Je désire commanditer le cocktail
5 000 $
Quoi de mieux qu’un bon cocktail afin de relaxer après un super pointage sur le vert!
AVANTAGES OFFERTS:
La période du cocktail sera à votre image avec une activation de commandite possible. Vous aurez de la visibilité sur le grand panneau à l’accueil, sur nos réseaux sociaux, lors de la soirée et dans notre communiqué de presse - rapport annuel.
Un reçu pour don de charité de la pleine valeur vous sera aussi émis.
Je désire commanditer les voiturettes
5 000 $
Bénéficiez d'une visibilité mobile pendant la journée.
AVANTAGES OFFERTS :
Les voiturettes seront à votre image avec une activation de commandite possible. Vous aurez de la visibilité sur le grand panneau à l’accueil, sur nos réseaux sociaux, lors de la soirée et dans notre communiqué de presse - rapport annuel.
Un reçu pour don de charité de la pleine valeur vous sera aussi émis.
Je désire commanditer le champ de pratique
1 500 $
Histoire de se mettre en forme, quoi de mieux que de frapper quelques balles avant le grand départ !
AVANTAGES OFFERTS :
Le champ de pratique sera à votre image, avec activation de commandite possible. Vous aurez de la visibilité sur le grand panneau à l’accueil et lors de la soirée.
Un reçu pour don de charité de la pleine valeur vous sera aussi émis.
Ajouter un don pour La Maison Victor-Gadbois
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!