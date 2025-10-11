2025-2026 Campagne de vente des fromages de l’Abbaye St-Benoît-du-Lac

387 Rue Principale

Stoke, QC J0B 3G0

Coffret Délice
CA$33

5 fromages de 150 gr. chacun : Mont Saint-Benoît, Fontina, Frère Jacques, Le Moine et Saint-Augustin. *** Tous les fromages sont sans lactose, sans gluten et sans noix.

Coffret Dégustation
CA$36

6 fromages de 150 gr. chacun : Mont Saint-Benoît, Fontina, Frère Jacques, Le Moine, Saint-Augustin et Ermite (fromage bleu). *** Tous les fromages sont sans lactose, sans gluten et sans noix.

Coffret Prestige
CA$39

7 fromages de 150 gr. chacun: Mont Saint-Benoît, Fontina Fumé, Frère Jacques, Le Moine, Saint-Augustin, Le Moutier (chèvre), Bleu bénédictin (fromage bleu). *** Tous les fromages sont sans lactose, sans gluten et sans noix.

