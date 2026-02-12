Fondation des amis de l'école Notre-Dame-des-Champs

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Fondation des amis de l'école Notre-Dame-des-Champs

À propos de cet événement

2025-2026 Campagne des bonbons KandJu

222 Rang 8e E

Stoke, QC J0B 3G0, Canada

(A) Seau de Pâques 225 g item
(A) Seau de Pâques 225 g
8 $

Le mélange saisonnier Pâques regroupe une sélection de jujubes surs et sucrés thématiques de saison.

(B) Seau de Pâques 700g item
(B) Seau de Pâques 700g
20 $

Le mélange saisonnier Pâques regroupe une sélection de jujubes surs et sucrés thématiques de saison.

(C) Seau de Pâques 2.27kg item
(C) Seau de Pâques 2.27kg
45 $

Le mélange saisonnier Pâques regroupe une sélection de jujubes surs et sucrés thématiques de saison.

(D) Seau régulier 700 g item
(D) Seau régulier 700 g
20 $

Le mélange régulier regroupe une combinaison de jujubes surs et sucrés... pour combler l’indécis en vous!

(E) Sac de ceintures arc-en-ciel item
(E) Sac de ceintures arc-en-ciel
8 $

Sac de ceintures arc-en-ciel

(F) Jarre de chocolats 400 g item
(F) Jarre de chocolats 400 g
20 $

Amandes au café latté, canneberges & amandes chocolatées, noix de cajou au chocolat, macarons, yogourt et encore plus se retrouve à l'intérieur de cette jarre de chocolats.

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