2025-2026 Campagne des bonbons KandJu

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À propos de cet événement
Le mélange saisonnier Pâques regroupe une sélection de jujubes surs et sucrés thématiques de saison.
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Le mélange régulier regroupe une combinaison de jujubes surs et sucrés... pour combler l’indécis en vous!
Sac de ceintures arc-en-ciel
Amandes au café latté, canneberges & amandes chocolatées, noix de cajou au chocolat, macarons, yogourt et encore plus se retrouve à l'intérieur de cette jarre de chocolats.
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