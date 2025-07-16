2025-2026-Prévenir le suicide chez les 14 ans et + - Estimer le danger et susciter l'espoir

575 Rue des Écoles

Drummondville, QC J2B 1J6, Canada

12 novembre '25 (8h30 à 16h30) et 12 fév. '26 (8h30 à 12h00)
CA$150

- 10 h d'autoapprentissage en ligne (avant la formation)
- 7 h en groupe animé par un formateur qualifié (13 novembre 2025, 8h30 à 16h30) - EN PRÉSENTIEL dispensée par Kim Boisclair
- Suivi post-formation de 3 h 30 en groupe (12 Février 2026, 8h30 à 12h00) - EN PRÉSENTIEL dispensée par Kim Boisclair

21 janvier '26 (8h30 à 16h30) et 2 avril. '26 (13h à 16h30)
CA$150

- 10 h d'autoapprentissage en ligne (avant la formation)
- 7 h en groupe animé par un formateur qualifié (21 janvier 2026, 8h30 à 16h30) - EN LIGNE dispensée par Kim Boisclair
- Suivi post-formation de 3 h 30 en groupe (2 avril 2026, 13h00 à 16h30) - EN LIGNE dispensée par Kim Boisclair.

10 mars '26 (8h30 à 16h30) et 2 juin. '26 (13h à 16h30)
CA$150

- 10 h d'autoapprentissage en ligne (avant la formation)
- 7 h en groupe animé par un formateur qualifié (10 mars 2026, 8h30 à 16h30) - EN LIGNE dispensée par Kim Boisclair
- Suivi post-formation de 3 h 30 en groupe (2 juin 2026, 13h00 à 16h30) - EN LIGNE dispensée par Kim Boisclair.

