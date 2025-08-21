Inscription Saison 2025-2026

Offert par
À propos des adhésions
Pas d'expiration
2012 à 2014 -- 3 entraînements / semaine
*Jours, heures et lieux sujet à changement
Lundis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie
Mercredis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie
Vendredis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie
Pas d'expiration
2010 et 2011 -- 3 entraînements / semaine
*Jours, heures et lieux sujet à changement
Lundis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie
Mercredis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie
Vendredis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!