Club Handball Dieppe Inc.

Offert par

Club Handball Dieppe Inc.

À propos des adhésions

Inscription Saison 2025-2026

Benjamin (Mixte)
325 $

Pas d'expiration

2012 à 2014 -- 3 entraînements / semaine
*Jours, heures et lieux sujet à changement

Lundis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie
Mercredis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie
Vendredis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie

Cadet (Mixte)
325 $

Pas d'expiration

2010 et 2011 -- 3 entraînements / semaine
*Jours, heures et lieux sujet à changement

Lundis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie
Mercredis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie
Vendredis 19h30 - 21h00 à Carrefour de l'Acadie

Ajouter un don pour Club Handball Dieppe Inc.

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!