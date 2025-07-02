2025 Encan silencieux et à la criée de École Nouvel Horizon de Duverger

﻿La Renardière

(Hébergement pour 1 semaine du 27 juin au 4 juillet, Valeur de $6500 incl. taxes)

Résidence de tourisme aux Îles-de-la-Madeleine

Hébergement max: 8 personnes

lle de bains: 3

Borne électrique disponible



Cette magnifique propriété des îles de la Madeleine est à vous pour un séjour de nuits.

C'est l'occasion unique pour passer des vacances en famille ou avec des amis et créer de magnifiques souvenirs dans une des plus belles régions du Québec.

Les îles, la plage, la mer, le calme et ses habitants...quoi demander de mieux.

Commodités :

- Borne recharge-50(40A)

- 4 chambres

- 4 lits queen 60"

- 2 salles de bain avec 2 cabines de douche, 1 baignoire, plus une salle d'eau

- literie et serviettes fournies

- laveuse et sécheuse

- cuisine toute équipée

- four micro-ondes et lave-vaisselle

- TV écran plat avec lecteur DVD

- radio AM/FM

- accès Internet sans fil

- terrasse avec chaises, barbecue

- table de pique-nique, foyer extérieur

- résidence non-fumeur

- animaux non acceptés





Gracieuseté de:

Sony Boudreau

La Renardière | Résidence de tourisme aux Îles-de-la-Madeleine







