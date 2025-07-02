2025 Encan silencieux et à la criée de École Nouvel Horizon de Duverger

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Foursome de golf au club de la Vallée du Richelieu
Vous et trois autres invités peuvent venir fouler les allées du prestigieux club offrant des conditions de jeu optimales.
Accès au Range et voiturettes sont compris.
Gracieuseté de:
Club de golf de la Vallée du Richelieu
100, chemin du Golf
Sainte-Julie (Québec) J3E 1Y1
Home - Club de Golf La Vallée du Richelieu
Enchère de départ
Paire de billets pour les Canadiens de Montréal
Venez assister à une rencontre des Canadiens au centre Bell. Une occasion de voir nos glorieux assis au niveau de la patinoire.
D'excellents billets avec parking inclus pour le centre Bell.
Gracieuseté de: Frédérique Hébert
tel: 450 651-4000
Enchère de départ
La Renardière
(Hébergement pour 1 semaine du 27 juin au 4 juillet, Valeur de $6500 incl. taxes)
Résidence de tourisme aux Îles-de-la-Madeleine
Hébergement max: 8 personnes
lle de bains: 3
Borne électrique disponible
Cette magnifique propriété des îles de la Madeleine est à vous pour un séjour de nuits.
C'est l'occasion unique pour passer des vacances en famille ou avec des amis et créer de magnifiques souvenirs dans une des plus belles régions du Québec.
Les îles, la plage, la mer, le calme et ses habitants...quoi demander de mieux.
Commodités :
- Borne recharge-50(40A)
- 4 chambres
- 4 lits queen 60"
- 2 salles de bain avec 2 cabines de douche, 1 baignoire, plus une salle d'eau
- literie et serviettes fournies
- laveuse et sécheuse
- cuisine toute équipée
- four micro-ondes et lave-vaisselle
- TV écran plat avec lecteur DVD
- radio AM/FM
- accès Internet sans fil
- terrasse avec chaises, barbecue
- table de pique-nique, foyer extérieur
- résidence non-fumeur
- animaux non acceptés
Gracieuseté de:
Sony Boudreau
La Renardière | Résidence de tourisme aux Îles-de-la-Madeleine
Enchère de départ
Livres et culture.
Quatre réalités haïtiennes différentes à travers le regard de deux auteurs haïtiens ayant vécu en Haïti et deux haïtiens-québécois. Depuis les classiques Gary Victor et Frankétienne jusqu’au contemporain Stanley Péan et Fabrice A. Vil. Du quotidien en terre haïtienne aux points de vue des québécois d’adoption, une incursion en milieu haïtien, sa réalité aussi bien que sa personnalité unique.
Gracieuseté de: Yvon Savaria
Enchère de départ
Sylvie Painchaud est une artiste visuelle amie de Nouvel Horizon.
En 2016 elle a mis son expérience au profit des enseignants de notre école en proposant une formation en enseignement des arts plastiques. Elle est venue à Duverger pour les Fêtes de fin d’année scolaire 2015-2016 et elle a généreusement offert une formation au personnel en place, incluant des ateliers pratiques avec les étudiants volontaires.
Sylvie expose présentement son travail au Studio Éphémère offert par la Ville de Longueuil à la Place Longueuil. Elle nous offre une œuvre récente de sa production libre d’interprétation.
Gracieuseté de: Sylvie Painchaud
Enchère de départ
Célèbre à travers le monde, la maison Barbancourt produit d’excellents rhums depuis 1862. Tous les visiteurs outre-frontières de Nouvel Horizon font un arrêt à la boutique hors-taxes de l’aéroport Toussaint Louverture de Port-aux-Prince pour en faire provision. Nous offrons ce soir leur RÉSERVE DU DOMAINE cuvée spéciale vieillie 15 ans en barriques.
Gracieuseté de: Mathieu St-Arnaud Lavoie
Enchère de départ
Découvrez le Massage Suédois Détente, une expérience ultime de relaxation et de bien-être. Ce massage classique combine des mouvements longs et fluides avec des techniques de pétrissage et de friction pour relâcher les tensions musculaires et apaiser l'esprit. Conçu pour favoriser la circulation sanguine et lymphatique, le Massage Suédois Détente aide à réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil et revitaliser le corps.
Gracieuseté de:
Josée Lallemand
Éveil des sens, Boucherville
Enchère de départ
Don d'un ami du projet.
Cette peinture grand format de Jacqueline Lochard a inspiré Jn-Bernard Collin:
Comme un voilier sur le bleu des mers
Flottent les idées sur le blanc de l'âme
Et dans ces deux immensités qui happent
On se noie jusqu'à sonder le tréfonds de ces deux abîmes!
Gracieuseté de:
Pierre-Karl Klébert, ing.
Enchère de départ
Restaurant Novello
Boucherville
Un bon souper entre amis ou avec votre douce moitié, Le restaurant Novello vous y attend.
Depuis 1991, dans un cadre invitant, Le Novello est une adresse incontournable à Boucherville.
Que ce soit pour une célébration spéciale ou encore pour un dîner d'affaires, nous serons heureux de vous accueillir parmi nous.
Gracieuseté de: Sébastien Soares
Enchère de départ
Offert par un ami du projet:
Valeur de $ 200
Pour les connaisseurs de vin... Gâtez vous et rendons l'utile à l'agréable en supportant généreusement l'éducation des enfants.
Faites vos mises.
Gracieuseté de: Rodrigue Baugé
Enchère de départ
Bienvenue à l'académie de la Vallée du Richelieu.
Notre hôte, de ce soir, nous offre son expérience Zone Golf In de son Académie, un forfait pour 4 personnes, valide pour la location d’une baie de frappe pour une durée de 4 heures.
Amenez vos amis-amies et passez quelques heures à pratiquer votre sport favori bien au chaud l'hiver prochain dans une magnifique facilité où le mot FORE n'existe pas.
Gracieuseté:
Enchère de départ
Prestige l'essayer c'est l'adopter!
Prestige, Bière dorée de type Lager!
Remporte 2 fois des prix prestigieux internationaux (2000 et 2012).
Prestige est une marque de bière blonde de type lager produite à Port-au-Prince, Haïti par la Brasserie Nationale d'Haïti (Brana).
Gracieuseté de: Rodrigue Baugé
Enchère de départ
Le Manoir KaïBoutin est un refuge spacieux sur quatre étage, conçu pour réunir familles
et amis. Niché sur un terrain de plusieurs acres en bordure de la municipalité de Sainte-
Agathe-des-monts, il est à proximité de la piste cyclable et des sentiers de motoneige.
Boutiques, restaurants et festivals de la région sauront vous séduire. Entrez dans un
cocon chaleureux où une cheminée vous attend, enveloppé par une majestueuse nature
verdoyante et le doux murmure d’un étang naturel bordé d’arbres matures et de lilas.
Manoir KaïBoutin - Maison de campagne patrimoniale à Sainte-Agathe-des-Monts
Gracieuseté de: Carine Boutin
Enchère de départ
Un classique dont la réputation n'est plus à faire! Cette montre Gucci au boîtier de forme carré complétée d'un fin bracelet en acier inoxydable allie fonctionnalité et élégance pour celle qui veut se distinguer.
Gracieuseté de: Nadine Thomas
Enchère de départ
Offrez-vous un soin personnel dans une ambiance de détente. Choisissez le soin qui vous convient entre un soin de pied, une manucure, un facial ou un massage offert par des professionnelles, bien-être et relaxation assurés.
Gracieuseté de:
2082 Route Marie-Victorin, Varennes QC J3X 2C7
Enchère de départ
Diplômée en Design industriel à l’Université de Montréal en 1992, Geneviève décide de se rapprocher de sa passion première le dessin en 1998. Elle a illustré plus d’une trentaine d’albums jeunesse traduits maintenant dans plus d’une dizaine de langues. Elle a été maintes fois récompensée et finaliste dans divers concours dont le prix des Libraires du Québec, l’ANEL-AQPF, Québec-Wallonie Bruxelles, et plus récemment, finaliste au prix du Gouverneur général du Canada, au prix Elisabeth Mrazik-Cleaver Canadian Picture Book Award (IBBY) et prix Chronos, de littérature, France.
Les images de Geneviève sont remplies de tendresse et d’expression. Elle s’applique à créer des compositions variées, chaleureuses et épurées pour mettre en évidence les personnages à chaque page. Tout dépendant de l’histoire, elle choisit le médium et le support selon l’atmosphère qu’elle veut donner au livre: gouache, crayons, pastel, acrylique, peu importe elle n’aime pas trop la routine.
Œuvre originale et album jeunesse, dont l’oeuvre est extraite, intitulé Dessine-moi une histoire.
Gracieuseté de Geneviève Després
Enchère de départ
Peak Performance crée des vêtements aux spécifications techniques et innovatrices pour le ski, le plein air, le golf, l’entraînement et pour la vie en général.
Notre parcours nous a permis de concevoir des vêtements et de l’équipement sportif qui optimisent la performance et l’apparence de ceux qui les portent.
L'équipe vous attend au:
Dix30
9130 Boul Leduc Brossard, QC, Canada, Quebec J4Y 0L3
(450) 445-0123
Gracieuseté de Marie-Josée Proulx
Enchère de départ
GRANDS VINS MILLÉSIMÉS
Tout un Sauvignon pour les amateurs de vin avertis!
Pour les amateurs de vin prestigieux, voilà une occasion unique de mettre la main sur une excellente bouteille de la maison Beringer.
Beringer Vineyards est un grand vignoble situé à Sainte-Hélène, en Californie. Fondé en 1876, Beringer Vineyards est « le plus ancien vignoble en activité continue de la Napa Valley ». En 1934, il a été le premier vignoble californien à offrir des visites publiques et des dégustations de vin après l’abrogation de la prohibition.
Gracieuseté de: Bernard Roy
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