Soyez une lumière dans l'hiver de quelqu'un...

CINQ REPAS DE FÊTE livrés à domicile à des personnes aînées + un don pour soutenir les programmes de la PJ. Un reçu fiscal pour don de bienfaisance sera émis pour le montant total.
Étoile 💫
55 $
UN REPAS DE FÊTE livré à domicile à une personne aînée + un don pour soutenir les programmes de la PJ. Un reçu fiscal pour don de bienfaisance sera émis pour le montant total.
Lanterne 🎁
30 $
Achetez un CADEAU pour une personne aînée ! Chaque livraison de repas comprendra un petit cadeau, un petit geste pour rappeler à nos membres que leur communauté pense à elles et eux. Un reçu fiscal pour don de bienfaisance sera émis pour le montant total.
Bougie 🕯️
10 $
Nous sommes reconnaissant·e·s pour toutes les contributions ! Chaque don compte, car nous mettrons en commun ces petits montants pour offrir un repas à une personne aînée. Un reçu fiscal pour don de bienfaisance sera émis pour le montant total.
Ajouter un don pour La Porte jaune / The Yellow Door
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!