Soyez une lumière dans l'hiver de quelqu'un...

Achetez un CADEAU pour une personne aînée ! Chaque livraison de repas comprendra un petit cadeau, un petit geste pour rappeler à nos membres que leur communauté pense à elles et eux. Un reçu fiscal pour don de bienfaisance sera émis pour le montant total.

Achetez un CADEAU pour une personne aînée ! Chaque livraison de repas comprendra un petit cadeau, un petit geste pour rappeler à nos membres que leur communauté pense à elles et eux. Un reçu fiscal pour don de bienfaisance sera émis pour le montant total.

Plus de détails...