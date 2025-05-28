2025 Festival canadien de cinéma jeunesse

Cet événement est gratuit et entièrement organisé par des bénévoles. Nous comptons sur les dons pour assurer la pérennité du festival. Veuillez envisager de nous soutenir avec un don afin que nous puissions continuer à inspirer les jeunes cinéastes avec une nouvelle édition en 2026. Merci !

Cet événement est gratuit et entièrement organisé par des bénévoles. Nous comptons sur les dons pour assurer la pérennité du festival. Veuillez envisager de nous soutenir avec un don afin que nous puissions continuer à inspirer les jeunes cinéastes avec une nouvelle édition en 2026. Merci !

Plus de détails...