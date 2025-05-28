Festival canadien de cinéma jeunesse | Canadian Youth Film Festival
À propos de cet événement
2025 Festival canadien de cinéma jeunesse
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Admission générale
Gratuit
Cet événement est gratuit et entièrement organisé par des bénévoles. Nous comptons sur les dons pour assurer la pérennité du festival. Veuillez envisager de nous soutenir avec un don afin que nous puissions continuer à inspirer les jeunes cinéastes avec une nouvelle édition en 2026. Merci !
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