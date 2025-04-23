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À propos des adhésions

Adhésion 2026 à Coworking Canada

Adhésion à Coworking Canada - Paiement mensuel
50 $

Renouvellement mensuel

Adhésion annuelle pour 1 espace de coworking. 1 vote.
Inclut l'accès au portail pour 2 représentants de votre espace.
Visitez notre site web pour les détails et avantages de l'adhésion 2026.
VEUILLEZ NOTER : Les cotisations d'adhésion sont traitées par mensualités jusqu'à la fin de l'année civile en cours.

Adhésion à Coworking Canada - Paiement annuel
550 $

Valide jusqu'au 12 mai 2027

DISPONIBLE EN JANVIER 2026.

Adhésion annuelle pour 1 espace de coworking. 1 vote.
Inclut l'accès au portail pour 2 représentants de votre espace.
Visitez notre site web pour les détails et avantages de l'adhésion 2025.

Adhésion de soutien
7 500 $

Valide jusqu'au 12 mai 2027

Adhésion annuelle pour 1 organisation de soutien. 0 vote.
Visitez notre site web pour les détails et avantages de l'adhésion de soutien 2025.

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