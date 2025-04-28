Ajouter un don pour National Media Awards Foundation
10e dîner annuel des Prix d’excellence en publication numérique
Arcadian Court
8th Floor 401 Bay Street, Simpson, tower 8th floor, Toronto, ON M5H 2Y4, Canada
Billet Régulier – Places Réservées
130 $
Le billet inclut un dîner trois services ainsi que la cérémonie de remise de prix. La TVH est également comprise dans le prix du billet. Le plan de salle est organisé en tables de 10 personnes. Si vous achetez une table complète ou souhaitez être assis avec d’autres invités, veuillez l’indiquer lors de votre achat. Des tables de 12 personnes peuvent être accommodées sur demande.
Billet Juge – Places Réservées
60 $
Ce billet à tarif réduit est exclusivement réservé aux membres du jury des Prix d’excellence en publication numérique 2025. Toute commande ne répondant pas à ce critère d’admissibilité sera annulée. Le billet est non transférable et une pièce d’identité sera exigée à l’enregistrement. Le prix inclut la TVH.
