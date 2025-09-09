Les Vag's du Plein Air

Les Vag's du Plein Air

🏕️ 2025-Édition Automnale 4-5 octobre au Cap Jaseux 🚣

555 Bd de l'Université

Chicoutimi, QC G7H 2B1, Canada

Chalet pour 6 personnes (groupe)
690 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Chalet pour 6 personnes (individuel)
115 $

Tu seras mixé(e)s avec d'autres étudiant(e)s :)

Pod pour 6 personnes (groupe)
690 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Pod pour 6 personnes (individuel)
115 $

Tu seras mixé(e)s avec d'autres étudiant(e)s :)

Dôme pour 4 personnes (groupe)
540 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Pas de douches mais douches dispo au Chalet commun :)

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Dôme pour 4 personnes (individuel)
135 $

Pas de douches mais douches dispo au Chalet commun :)

Maison dans les arbres 5 personnes (groupe)
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets

Toilettes écologiques pas de douches mais dispo au Chalet commun :)

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Maison dans les arbres 5 personnes (individuel)
120 $

Toilettes écologiques pas de douches mais dispo au Chalet commun :)

Cabine en bois rond pour 4 personnes (groupe)
380 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Pas de toilettes ni de douches mais toilettes et douches dispo au Chalet commun:)

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Cabine en bois rond pour 4 personnes (individuel)
95 $

Pas de toilettes ni de douches mais toilettes et douches dispo au Chalet commun :)

Sphère suspendue 4 personnes(groupe)
540 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Non chauffée

Toilettes écologiques pas de douches mais dispo au Chalet commun :)

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Sphère suspendue 4 personnes (individuel)
135 $

Non chauffée

Toilettes écologiques pas de douches mais dispo au Chalet commun :)

Cabine Non-chauffée 6 personnes (groupe)
485 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Pas de toilettes ni de douches mais toilettes et douches dispo au Chalet commun :)

Pas d'électricité

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Cabine Non-chauffée 6 personnes (individuel)
81 $

Pas de toilettes ni de douches mais toilettes et douches dispo au Chalet commun :)

Pas d'électricité


Cabine Non-chauffée 4 personnes (individuel)
90 $

Pas de toilettes ni de douches mais toilettes et douches dispo au Chalet commun :)

Pas d'électricité

Dortoir 10 personnes (individuel)
80 $

Dortoir non chauffé, prévois t'habiller chaudement la nuit !

Douche toilettes au Chalet commun :)

Camping
75 $

inclus : sleeping bag + matelas + tente + emplacement. Prévois t'habiller chaudement pour la nuit !

2 services : eau et électricité.

toilettes et douches dispo au Chalet commun :)

EN GROUPE OU MIXÉ

Camping 1 personne
58 $

Tu dois avoir ta tente, ton équipement et ta voiture pour ce billet


inclus : repas + emplacement UNIQUEMENT.

Prévois t'habiller chaudement pour la nuit !


2 services : eau et électricité.

toilettes et douches dispo au Chalet commun :)

Camping 2 personnes
116 $

Tu dois avoir ta tente, ton équipement et ta voiture pour ce billet


inclus : repas + emplacement UNIQUEMENT.

Prévois t'habiller chaudement pour la nuit !


2 services : eau et électricité.

toilettes et douches dispo au Chalet commun :)

Camping 3 personnes
174 $

Tu dois avoir ta tente, ton équipement et ta voiture pour ce billet


inclus : repas + emplacement UNIQUEMENT.

Prévois t'habiller chaudement pour la nuit !


2 services : eau et électricité.

toilettes et douches dispo au Chalet commun :)

Camping 4 personnes
232 $

Tu dois avoir ta tente, ton équipement et ta voiture pour ce billet


inclus : repas + emplacement UNIQUEMENT.

Prévois t'habiller chaudement pour la nuit !


2 services : eau et électricité.

toilettes et douches dispo au Chalet commun :)

Parcours Via ferrata
80 $

Conditions de participation:
Peser au minimum 46 kg (100 lbs)
Peser au maximum 109 kg (240 lbs)
Être d’une grandeur minimum de 1m50 à bras levés (des talons au bout des doigts)
Faire moins de 46 pouces de tour de taille
Être en bonne santé
À prévoir :
Des chaussures fermées (pas de sandales) et des vêtements de sport
Des bottes de randonnée
Vêtements adaptés à la météo (intempéries)

Arbre en arbre + tyroliennes
60 $

Être d’une grandeur minimum de 1m80 à bras levés (des talons au bout des doigts)
Peser moins de 240lbs et faire moins de 46 pouces de tour de taille
Être en bonne santé
Vêtements adaptés à la météo (intempéries)

Kayak sur le fjord
80 $

Des vêtements de plein air (évitez le coton et le jeans), un maillot de bain, un coupe-vent, une serviette et des vêtements de rechange • Un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème solaire.

