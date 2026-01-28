Les Vag's du Plein Air

Organisé par

Les Vag's du Plein Air

À propos de cet événement

❄️ 2026-Édition Hivernale 21-22 février au Cap Jaseux ⛄

555 Bd de l'Université

Chicoutimi, QC G7H 2B1, Canada

Ajustement
30 $

Nous sommes vraiment désolé de l'erreur. Cela représente un gros montant et la survie du club en dépend.

Chalet pour 6 personnes (groupe)
720 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Chalet pour 6 personnes (individuel)
125 $

Tu seras mixé(e)s avec d'autres étudiant(e)s :)

Pod/Cabine en bois pour 6 personnes (groupe)
720 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Pod/Cabine en bois pour 6 personnes (individuel)
125 $

Tu seras mixé(e)s avec d'autres étudiant(e)s :)

Dôme pour 4 personnes (groupe)
575 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Pas de douches mais douches dispo au Chalet commun :)

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Dôme pour 4 personnes (individuel)
145 $

Pas de douches mais douches dispo au Chalet commun :)

Cabine en bois rond pour 4 personnes (groupe)
415 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Pas de toilettes ni de douches mais toilettes et douches dispo au Chalet commun:)

TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET

Cabine en bois rond pour 4 personnes (individuel)
105 $

Pas de toilettes ni de douches mais toilettes et douches dispo au Chalet commun :)

Parcours Via ferrata
82 $

Conditions de participation:
Peser au minimum 46 kg (100 lbs)
Peser au maximum 109 kg (240 lbs)
Être d’une grandeur minimum de 1m50 à bras levés (des talons au bout des doigts)
Faire moins de 46 pouces de tour de taille
Être en bonne santé
À prévoir :
Des chaussures fermées (pas de sandales) et des vêtements de sport
Des bottes de randonnée
Vêtements adaptés à la météo (intempéries)

Arbre en arbre + tyroliennes
60 $

Être d’une grandeur minimum de 1m80 à bras levés (des talons au bout des doigts)
Peser moins de 240lbs et faire moins de 46 pouces de tour de taille
Être en bonne santé
Vêtements adaptés à la météo (intempéries)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!