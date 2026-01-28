❄️ 2026-Édition Hivernale 21-22 février au Cap Jaseux ⛄

Organisé par
À propos de cet événement
Nous sommes vraiment désolé de l'erreur. Cela représente un gros montant et la survie du club en dépend.
TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET
Tu seras mixé(e)s avec d'autres étudiant(e)s :)
TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET
Tu seras mixé(e)s avec d'autres étudiant(e)s :)
Pas de douches mais douches dispo au Chalet commun :)
TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET
Pas de douches mais douches dispo au Chalet commun :)
Pas de toilettes ni de douches mais toilettes et douches dispo au Chalet commun:)
TU NE PEUX PRENDRE CE BILLET SI TON GROUPE N'EST PAS COMPLET
Pas de toilettes ni de douches mais toilettes et douches dispo au Chalet commun :)
Conditions de participation:
Peser au minimum 46 kg (100 lbs)
Peser au maximum 109 kg (240 lbs)
Être d’une grandeur minimum de 1m50 à bras levés (des talons au bout des doigts)
Faire moins de 46 pouces de tour de taille
Être en bonne santé
À prévoir :
Des chaussures fermées (pas de sandales) et des vêtements de sport
Des bottes de randonnée
Vêtements adaptés à la météo (intempéries)
Être d’une grandeur minimum de 1m80 à bras levés (des talons au bout des doigts)
Peser moins de 240lbs et faire moins de 46 pouces de tour de taille
Être en bonne santé
Vêtements adaptés à la météo (intempéries)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!