Ventes fermées

2025 - Encan des fêtes des Fondations scolaires de l'Agora et les Amis de Tourterelle

Lieu de prise en charge

La remise aura lieu le 17 déc. de 17h à 19h et le 18 déc. de 15h30 à 19h à la porte C de l'école. À l'exception des lots virtuels, un courriel vous sera envoyé s'il y a lieu !

2 billets - Opéra de Montréal
150 $

Enchère de départ

Paire de billets pour Clowns (Sokolovic), présenté le 31 janvier, 3 février et 5 février à 19h30 ainsi que le 8 février à 14h au théâtre Maisonneuve. Ces deux (2) billets en catégorie A sont d'une valeur de 254$

1000$ - Certificat cadeau pour 10h de rénovation
650 $

Enchère de départ

10h de rénovation d'une valeur d'environ de 1000 $ dans le secteur rive-sud et les environs par des hommes à tout-faire. Numéro RBQ: 5840-1573-01. Pour des services tels : qu'une rénovation de salle de bain, des tirage de joints, un sous-sol, une terrasse, etc. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100088791387725

Gâteau personnalisé pour 8-10 personnes
36 $

Enchère de départ

Vous savez ce que vous voulez ? Votre gâteau ne ressemblera pas aux autres avec ce gâteau personnalisé pour 8 à 10 personnes confectionné par le Bistro de l'Agora. Le lot doit être réclamé avant le 24 juin 2025.

100$ - Cycle Ethan
70 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau  d'une valeur de 100$ Parfait pour un entretien de vélo. Cycle Ethan est une atelier mobile qui offre des services d'entretien et réparation de vélo à domicile ou en entreprise.

T-shirt Medium d'une valeur de 25$
15 $

Enchère de départ

T-shirt Medium 100% coton d'une valeur de 25$. Cycle Ethan est une atelier mobile qui offre des services d'entretien et réparation de vélo à domicile ou en entreprise.

T-shirt Medium d'une valeur de 25$
15 $

Enchère de départ

T-shirt Medium 100% coton d'une valeur de 25$. Cycle Ethan est une atelier mobile qui offre des services d'entretien et réparation de vélo à domicile ou en entreprise.

T-shirt X-Large d'une valeur de 25$
15 $

Enchère de départ

T-shirt X-Large 100% coton d'une valeur de 25$. Cycle Ethan est une atelier mobile qui offre des services d'entretien et réparation de vélo à domicile ou en entreprise.

T-shirt Large d'une valeur de 45$
20 $

Enchère de départ

T-shirt Large 100% coton d'une valeur de 45$.

Pour plus de détails sur le Festival Relief, rendez-vous sur le site web au https://festivalrelief.ca.

150$ - Entrée familiale au Festival Relief
90 $

Enchère de départ

Entrée familiale (2 adultes, 2 enfants) pour l'Événement Relief du du 7 au 9 août 2026 d'une valeur de 150$
Festival Relief situé au Mont Adstock, 120 rte Adstock, Adstock, Qc, G0N 1S0

Pour plus de détails sur le Festival Relief, rendez-vous sur le site web au https://festivalrelief.ca.

30$ - Chandelle Boréale
10 $

Enchère de départ

Chandelle d'une valeur de 30$. Cette chandelle artisanale, coulée à la main durant le festival relief dans un pot en verre fumé au style élégant et minimaliste, diffuse un parfum inspiré des grands espaces.

25$-Brossard Bagel
18 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau de 25$ chez Brossard Bagel.
Des bagels frais du jour préparés selon la tradition montréalaise réputés mondialement sur la Rive-Sud de Montréal ? C'est maintenant possible :) Faites-vous plaisir ou offrez à un proche un certificat-cadeau d'une valeur de 25$ chez Brossard Bagel applicable à la boulangerie et au restaurant situé à Greenfield Park.

25$-Brossard Bagel (Copier)
18 $

Enchère de départ

Un certificat-cadeau de 25$ chez Brossard Bagel.
Des bagels frais du jour préparés selon la tradition montréalaise réputés mondialement sur la Rive-Sud de Montréal ? C'est maintenant possible :) Faites-vous plaisir ou offrez à un proche un certificat-cadeau d'une valeur de 25$ chez Brossard Bagel applicable à la boulangerie et au restaurant situé à Greenfield Park.

20$ - Espace organique
10 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 20$ chez Espace Organique. Des produits biologiques en vrac, zéro déchet, des repas cuisinés, une boutique écologique et un espace détente et de partages.

20$ - Lulu part en brioche
10 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 20$ chez Lulu part en brioche. Votre café de quartier aux petits bonheurs sucrés et salés, fabriqués maison avec passion.

15$ - Café moulu Sumatra
7,50 $

Enchère de départ

Sac de 300g de marque Café Dépôt. Cultivé dans le régions montagneuses de l'île, ce café est caractérisé par son corps corsé, ses notes terreuses er ses arômes riches de tabac et d'épices.

15$ - Café moulu Néro
7,50 $

Enchère de départ

Sac de 300g de marque Café Dépôt. Café avec un corps robuste, arômes de chocolat noir et tabac. Ce café est pour les amateurs de café corsé

15$ - Café moulu Impérial
7,50 $

Enchère de départ

Sac de 300g de marque Café Dépôt. Café léger et bien équilibré avec une touche de noisette. Parfait pour les amateurs de café filtre.

150$ - Le Choix du Président
100 $

Enchère de départ

Une carte-cadeau Le Choix du Président de 150$ pour l'épicerie Maxi ou Provigo offert par le Maxi Brossard situé à la place Portobello.

Livre - La méthode RESET item
Livre - La méthode RESET
10 $

Enchère de départ

La méthode RESET de Jimmy Sevigny.

Ce livre est le premier à mettre autant l'accent sur l'aspect psychologique de votre transformation. En plus des menus détaillés, des listes d'épicerie, des recettes et des programmes d'entraînement, La Méthode RESET vous propose une introspection sur une base quotidienne en vous amenant à vous fixer des objectifs et à vous questionner sur votre état d'esprit. Avec cette méthode 360 degrés, vous aurez tous les outils nécessaires pour changer votre vie !

Livre - J'en appelle à la poésie item
Livre - J'en appelle à la poésie
10 $

Enchère de départ

J'en appelle à la poésie de David Goudreault.

La nouvelle collection « Les grandes voix » offrira au public l’occasion de découvrir des textes forts de tous les horizons dans un format qui fait la part belle à l’illustration, celui de l’album illustré. Chaque texte sera associé à un illustrateur qui proposera sa vision personnelle de l’oeuvre, créant ainsi un opus original à découvrir.

Casse tête 3D vitascope rokr 50$
35 $

Enchère de départ

Casse tête 3D d'un projecteur de cinéma vintage d'une valeur de 50$

Casse tête 3D Modèle réduit Queen Mary
15 $

Enchère de départ

Modèle réduit Queen Mary. Objet de seconde vie en très bon état.

90$ - Snow Kick Free de Stiga
40 $

Enchère de départ

La trottinette de neige Stiga Kick Free est idéale pour le plaisir hivernal et est conçue pour faciliter la navigation sur les sentiers enneigés. Son ski arrière actif améliore le contact avec la neige pour assurer une conduite en douceur sur les surfaces inégales. Les skis avant sculptés sont faits de polyéthylène haute densité durable et offrent d'excellents virages et performance. Avec son modèle non pliant pour plus de solidité et sa fourche avant à angle ajustable pour plus de confort, cette trottinette vous permet de vous déplacer sans effort dans les merveilles hivernales.

Lot de 20 sachets de semences biologiques item
Lot de 20 sachets de semences biologiques
20 $

Enchère de départ

Lot de 20 sachets de semences biologiques de la coopérative TourneSol : Persil frisé, navet, haricot nain vert, aubergine, tomate cerise rouge,radis,poivron doux, rutabaga, rapini,mesclun,poireau,haricot nain,épinard,piment fort,tatsoi, brocoli,roquette,tournesol,cerise de terre valeur 30$

25$ - Centre de jardin Brossard
20 $

Enchère de départ

25$ - Centre de jardin Brossard
20 $

Enchère de départ

225$-Toile 10x30 de Lorraine Matteau
125 $

Enchère de départ

Toile de 2015 de format 10x30 de Lorraine Matteau artiste profesionnelle de Longueuil  valeur de 225$

120$-Lot de 4 livres de cuisine de Geneviève O'Gleeman
60 $

Enchère de départ

Lot de 4 livres de cuisine de Genevièeve O'Gleeman : Les lunchs, petits prix, soupers rapides,réconfort sans effort.
D'une valeur de 120$
D'une valeur de 120$

140$-Lot de 7 romans jeunesse
70 $

Enchère de départ

Lot de 7 romans jeunesse.

  • Chroniques de Molochville vol.1
  • Chroniques de Molochville vol.2
  • Carnaval
  • Disparus
  • Racaille
  • Petit meurtres entre amis - Mensonges
  • L'ombre dans ma chambre

Valeur de 140$

140$-Lot de 7 romans jeunesse
70 $

Enchère de départ

Lot de 7 romans jeunesse.

  • Juliette à Montréal
  • 24 Cara
  • ZYX
  • Méli et Fred
  • La chose
  • Le noël compliqué de Léa Olivier
  • Nos géantes, nos géants 2

Valeur de 140$

sac 1
10 $

Enchère de départ

sac 2
10 $

Enchère de départ

sac 3
10 $

Enchère de départ

sac 4
10 $

Enchère de départ

sac 5
10 $

Enchère de départ

sac 6
10 $

Enchère de départ

sac 7
10 $

Enchère de départ

sac 8
10 $

Enchère de départ

sac 9
10 $

Enchère de départ

sac 10
10 $

Enchère de départ

Paire de billets de cinéma Cineplex Odeon
15 $

Enchère de départ

Paire de billets ordinaires Cineplex Odeon – Offrez-vous une sortie cinéma mémorable ! Ces billets donnent accès à une séance dans une salle standard (hors IMAX, UltraAVX, 3D et événements spéciaux). Valeur approximative : 27-30 $ pour les deux billets. Idéal pour une soirée détente entre amis, en couple ou en famille.

Paire de billets de cinéma Cineplex Odeon
15 $

Enchère de départ

Paire de billets ordinaires Cineplex Odeon – Offrez-vous une sortie cinéma mémorable ! Ces billets donnent accès à une séance dans une salle standard (hors IMAX, UltraAVX, 3D et événements spéciaux). Valeur approximative : 27-30 $ pour les deux billets. Idéal pour une soirée détente entre amis, en couple ou en famille.

Paire de billets de cinéma Cineplex Odeon
15 $

Enchère de départ

Paire de billets ordinaires Cineplex Odeon – Offrez-vous une sortie cinéma mémorable ! Ces billets donnent accès à une séance dans une salle standard (hors IMAX, UltraAVX, 3D et événements spéciaux). Valeur approximative : 27-30 $ pour les deux billets. Idéal pour une soirée détente entre amis, en couple ou en famille.

Paire de billets de cinéma Cineplex Odeon
15 $

Enchère de départ

Paire de billets ordinaires Cineplex Odeon – Offrez-vous une sortie cinéma mémorable ! Ces billets donnent accès à une séance dans une salle standard (hors IMAX, UltraAVX, 3D et événements spéciaux). Valeur approximative : 27-30 $ pour les deux billets. Idéal pour une soirée détente entre amis, en couple ou en famille.

Paire de billets de cinéma Cineplex Odeon
15 $

Enchère de départ

Paire de billets ordinaires Cineplex Odeon – Offrez-vous une sortie cinéma mémorable ! Ces billets donnent accès à une séance dans une salle standard (hors IMAX, UltraAVX, 3D et événements spéciaux). Valeur approximative : 27-30 $ pour les deux billets. Idéal pour une soirée détente entre amis, en couple ou en famille.

35$ - Initiation à la poterie sur tour 2 heures - 1 pers.
20 $

Enchère de départ

Découvrez l'art du tour de poterie avec cette initiation d'une durée de 2 heures. Vous pouvez choisir une date parmi les suivantes: 2e mardi du mois soit le 10 février, 10 mars, 14 avril ou 12 mai 2025.

Le cours aura lieu à la Guilde de poterie de Lachine (2901, boulevard Saint-Joseph). Pour inscription et questions: [email protected]

35$ - Initiation au façonnage 2 heures - 1 pers.
20 $

Enchère de départ

Lors de cette initiation d'une durée de 2 heures, vous découvrirez la technique du façonnage de la poterie. Vous pouvez choisir une date parmi les suivantes : 3e mardi du mois soit 17 février, 17 mars, 21 avril ou 19 mai 2026.

Le cours aura lieu à la Guilde de poterie de Lachine (2901, boulevard Saint-Joseph). Pour inscription et questions: [email protected]

15$ - Plat unique
7 $

Enchère de départ

Polyvalent et élégant, ce plat est façonnée par Florence Fouassier, une artiste céramiste de Montréal. Chaque pièce est unique et apporte une touche d'originalité à votre décoration intérieure. Utilisez-le pour servir vos plats préférés et profitez de son charme artisanal. Dimension approximative: 13cm x 19cm (forme rectangulaire).

35$ - Petit Bol / saladier unique
15 $

Enchère de départ

Parfait pour servir votre met préféré, ce bol se distingue par ses motifs délicats et sa finition impeccable. Façonné à la main par la talentueuse artiste céramiste Florence Fouassier, chaque pièce est une œuvre d'art, alliant fonctionnalité et esthétique. Dimension: environ 15cm de diamètre.

35$ - Plat à gratin
20 $

Enchère de départ

Ce plat à gratin, créé par l'artiste céramiste Florence Fouassier, est idéal pour préparer et servir vos plats gratinés préférés. Sa conception artisanale garantit une cuisson uniforme, tandis que son design élégant ajoute une touche de sophistication à votre table. Chaque bol est unique, reflétant le savoir-faire exceptionnel de l'artiste. Dimension: environ 20x22cm de diamètre (forme ovale).

20 $

Enchère de départ

Découvrez l'art du tour de poterie avec cette initiation d'une durée de 2 heures. Vous pouvez choisir une date parmi les suivantes: 2e mardi du mois soit le 10 février, 10 mars, 14 avril ou 12 mai 2025.

Le cours aura lieu à la Guilde de poterie de Lachine (2901, boulevard Saint-Joseph). Pour inscription et questions: [email protected]

20 $

Enchère de départ

Découvrez l'art du tour de poterie avec cette initiation d'une durée de 2 heures. Vous pouvez choisir une date parmi les suivantes: 2e mardi du mois soit le 10 février, 10 mars, 14 avril ou 12 mai 2025.

Le cours aura lieu à la Guilde de poterie de Lachine (2901, boulevard Saint-Joseph). Pour inscription et questions: [email protected]

20 $

Enchère de départ

Découvrez l'art du tour de poterie avec cette initiation d'une durée de 2 heures. Vous pouvez choisir une date parmi les suivantes: 2e mardi du mois soit le 10 février, 10 mars, 14 avril ou 12 mai 2025.

Le cours aura lieu à la Guilde de poterie de Lachine (2901, boulevard Saint-Joseph). Pour inscription et questions: [email protected]

