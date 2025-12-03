2025 - Encan des fêtes des Fondations scolaires de l'Agora et les Amis de Tourterelle

Découvrez l'art du tour de poterie avec cette initiation d'une durée de 2 heures. Vous pouvez choisir une date parmi les suivantes: 2e mardi du mois soit le 10 février, 10 mars, 14 avril ou 12 mai 2025.

Le cours aura lieu à la Guilde de poterie de Lachine (2901, boulevard Saint-Joseph). Pour inscription et questions: [email protected]